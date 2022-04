FDD vs AJH Dream11 Tips And Prediction Sharjah Ramadan T20 League 2022

FDD vs AJH Dream11 Team Prediction, Sharjah Ramadan T20 League 2022 Fantasy Hints Plate Semi Final 1: Captain, Vice-Captain – Fair Deal Defenders vs Ajman Heroes, Playing 11s For Today’s Match Sharjah Cricket Stadium, Sharjah at 9:30 PM IST April 16, Saturday:Also Read - RKE vs DUA Dream11 Team Prediction, Sharjah Ramadan T20 League 2022 T20 Series Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Rehan Khan Events vs Dubai Aviators, Playing 11s For Today’s Match Sharjah Cricket Stadium, Sharjah at 09:30 PM IST April 10, Sunday

Here is the Sharjah Ramadan T20 League 2022 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and FDD vs AJH Dream11 Team Prediction, FDD vs AJH Fantasy Cricket Prediction, FDD vs AJH Playing 11s Sharjah Ramadan T20 League 2022, Fantasy Cricket Prediction – Fair Deal Defenders vs Ajman Heroes, Fantasy Playing Tips – Sharjah Ramadan T20 League 2022.

TOSS – The Sharjah Ramadan T20 League 2022 toss between Fair Deal Defenders and Ajman Heroes will take place at 9:00 PM (IST).

Time – 9:30 PM IST

Venue: Sharjah Cricket Stadium, Sharjah

Live streaming: Fancode

FDD vs AJH My Dream11 Team

Wajid Khan, Adnan Arif, Adnan ul Mulk Nawab, Sheldon Dcruz, Muhammad Yasir, Nasir Aziz, Wajahat Rasool, Faisal Baig, Farhan Ahmad, Ibtisham Sait Rizwan Amanat Ali

Captain: Muhammad Yasir Vice Captain: Farhan Ahmad

FDD vs AJH Squads

Fair Deal Defenders (FDD) Squad: Abdul Rehman, Mazhar Bashir, Adeel Hanif, Arsal Sheikh, Fahad Tariq, Rizwan Amanat Ali, Wajid Khan, Kamran Atta, Salman Babar, Muhammad Yasir, Farhan Ahmad, Muhammad Imran OD, Muhammad Ali, Sayed M Saqlain, Suleman Khalid, Muhammad Imran, Shahzad Ali, Khalid Ibrahim, Haider Ali Butt, Farhan Babar, Saud Afzal, Mohsin Matto, Asfandyar Khan, Hassan Ali Khan, Muhammad Qaiser, Farrukh Abbas Kazmi, Muhammad Uzair Khan, Zia Mukhtar and Muhammad Saghir Khan

Ajman Heroes (AJH) Squad: Nasir Aziz, Shahrukh Sheikh, Sanchit Sharma, Adnaan Khan, Faizan Sheikh, Adnan ul Mulk Nawab, Nav Pabreja, Adnan Arif, Faisal Baig, Sheridan Hadfield, Ibtisham Sait, Muzammil Khan, Charith Nirmal, Faisal Qazi, Sheldon Dcruz, Ali Zafar, Yash Jai Kumar, Jahanzaib Bhatti and Wajahat Rasool