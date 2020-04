FER vs MNG Dream11 Tips And Predictions

Dream11 Team Prediction Deportivo Walter Ferretti vs Managua FC Nicaragua League 2020 – Football Tips For Today's Match FER vs MNG at Estadio Olimpico del IND Managua

Venue: Estadio Olimpico del IND Managua

FER vs MNG My Dream11 Team

Denis Espinoza, Rene Huete, Christiam Quinto, Rigoberto Fuentes, Wesner de Trinidad, Bryan García, Bryan Munoz, Leandro Figueroa, Agenor Baez, Dshon Forbes (vice-captain), Pablo Gallego (captain)

FER vs MNG SQUADS

Deportivo Walter Ferretti: Denis Espinoza, Ronaldo Ruiz, Lenin Ayestas, Arlin Espinoza, Jadzeel Mendoza, Henry Niño, Rene Huete, Rodrigo Hernández, Alejandro Tapia, Alexander Caldera, Hayder Calero, Raúl Davila, Manuel Gutiérrez, César Lacayo, Junior Lanuza, Giannino Meloni, Nasser Valverde, Jonathan Vasconcelo, Fernando Villalpando, Bryan García, Jason Castellón, Bryan Munoz, Nikita Solodchenko, Johan Bonilla, Axel Castillo, Jeffrey Chávez, Dexter Díaz, Pedrinho, Mark Mayorga, Marcos Méndez, Roberto Miranda, Henningston Real, Juan Camilo Rodríguez Naranjo, Leslie Sevilla, Wilmer Vásquez, Axel Velásquez, Leandro Figueroa, Dshon Forbes, Ezequiel Ugalde, Cristhian Flores, Abner Sampaio, Daniel Reyes, Eduardo Narváez, Ángel Osorno, Yader Zamora

Managua FC: Lester Acevedo, Deymark Hansack, Erling Méndez, Jeremy Espinoza, Sandro Cutino, Christiano Fernandes de Lima, Rigoberto Fuentes, Marel Álvarez, Jeffrey Araica, Jeremy Cuarezma, Deyner Vega, Juan Artola, Christiam Quinto, Camphers Perez, Kevin Serapio, Agenor Baez, Nahum Peralta, Ulises Pozo, Bismarck Veliz, Wesner de Trinidad, Erick Mendoza, Noel Alejandro Avilez, Darwin Contreras, Rodolfo Forbes, Alejandro Hernandez, Chris Lopez Olivas, Pablo Gallego, Carlos Félix, Pedro Espinoza, Luis Gutiérrez, Isaac Sequeira, Jefferson González, Mike Cruz, Armando Zepeda, Isaac Morales

