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FIFA World Cup 2026: When and Where to WATCH Brazil, Argentina, France, Portugal, Spain, full schedule with India timings, all you need to know

The FIFA World Cup 2026 tournament will be available for telecast LIVE on Z's Unite8 sports channels and Zee5 streaming platform in India from June 11.

Written by: Devadyuti Das Edited by: Devadyuti Das
Updated: June 3, 2026, 12:34 PM IST
Lionel Messi
Lionel Messi (left) and Cristiano Ronaldo. (Source: X)

The FIFA World Cup 2026 is set to get under in USA, Mexico and Canada from midnight of June 11, 2026 with co-hosts Mexico taking on South Africa at the Estadio Azteca in Mexico City with the final set to take place in Metlife Stadium in New Jersey on July 19. The tournament with a total of 104 matches set to be played across 16 venues spanning across North America.

The 52 teams have been divided into 12 group of 4 teams each which are the following…

Read more: Z's Unite8 Sports channels go LIVE across more than 500 cable and distribution platforms

FIFA World Cup 2026 teams groups

Group A: Mexico, South Africa, Republic of Korea, Czechia

Group B: Canada, Switzerland, Qatar, Bosnia and Herzegovina

Group C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti

Group D: USA, Paraguay, Australia, Türkiye

Group E: Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curaçao

Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia

Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand

Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cape Verde

Group I: France, Senegal, Norway, Iraq

Group J: Argentina, Austria, Algeria, Jordan

Group K: Portugal, Colombia, DR Congo, Uzbekistan

The top two sides from each of these 13 groups, along with the 8 best 3rd-placed teams, will qualify for the round of 32 in the FIFA World Cup 2026. From here on, the tournament will progress in a knockout format.

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Argentina, led by 38-year-old Lionel Messi are the defending champions of the FIFA World Cup and have been clubbed in Group J with Austria, Algeria and Jordon. The FIFA World Cup 2026 will be available LIVE on Z’s Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, and Unite8 Sports 2 HD TV channels in India.

Check full league stage schedule of FIFA World Cup 2026 in IST timings HERE…

Date (IST) Time (IST) MATCH Venue
June 12, Fri 12:30 AM Mexico vs South Africa Estadio Azteca, Mexico City
June 12, Fri 7:30 AM South Korea vs Czechia Estadio Akron, Guadalajara
June 13, Sat 12:30 AM Canada vs Bosnia & Herzegovina BMO Field, Toronto
June 13, Sat 6:30 AM USA vs Paraguay SoFi Stadium, Los Angeles
June 14, Sun 12:30 AM Qatar vs Switzerland Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
June 14, Sun 3:30 AM Brazil vs Morocco MetLife Stadium, New York/New Jersey
June 14, Sun 6:30 AM Haiti vs Scotland Gillette Stadium, Boston
June 14, Sun 9:30 AM Australia vs Türkiye BC Place, Vancouver
June 14, Sun 10:30 PM Germany vs Curaçao NRG Stadium, Houston
June 15, Mon 1:30 AM Netherlands vs Japan AT&T Stadium, Dallas
June 15, Mon 4:30 AM Ivory Coast vs Ecuador Lincoln Financial Field, Philadelphia
June 15, Mon 7:30 AM Sweden vs Tunisia Estadio BBVA, Monterrey
June 15, Mon 9:30 PM Spain vs Cape Verde Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
June 16, Tue 12:30 AM Belgium vs Egypt Lumen Field, Seattle
June 16, Tue 3:30 AM Saudi Arabia vs Uruguay Hard Rock Stadium, Miami
June 16, Tue 6:30 AM Iran vs New Zealand SoFi Stadium, Los Angeles
June 17, Wed 12:30 AM France vs Senegal MetLife Stadium, New York/New Jersey
June 17, Wed 3:30 AM Iraq vs Norway Gillette Stadium, Boston
June 17, Wed 6:30 AM Argentina vs Algeria Arrowhead Stadium, Kansas City
June 17, Wed 9:30 AM Austria vs Jordan Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
June 17, Wed 10:30 PM Portugal vs DR Congo NRG Stadium, Houston
June 18, Thu 1:30 AM England vs Croatia AT&T Stadium, Dallas
June 18, Thu 4:30 AM Ghana vs Panama BMO Field, Toronto
June 18, Thu 7:30 AM Uzbekistan vs Colombia Estadio Azteca, Mexico City
June 18, Thu 9:30 PM Czechia vs South Africa Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
June 19, Fri 12:30 AM Switzerland vs Bosnia & Herzegovina SoFi Stadium, Los Angeles
June 19, Fri 3:30 AM Canada vs Qatar BC Place, Vancouver
June 19, Fri 6:30 AM Mexico vs South Korea Estadio Akron, Guadalajara
June 20, Sat 12:30 AM USA vs Australia Lumen Field, Seattle
June 20, Sat 3:30 AM Scotland vs Morocco Gillette Stadium, Boston
June 20, Sat 6:30 AM Brazil vs Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia
June 20, Sat 9:30 AM Türkiye vs Paraguay Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
June 20, Sat 10:30 PM Netherlands vs Sweden NRG Stadium, Houston
June 21, Sun 1:30 AM Germany vs Ivory Coast BMO Field, Toronto
June 21, Sun 5:30 AM Ecuador vs Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City
June 21, Sun 9:30 AM Tunisia vs Japan Estadio BBVA, Monterrey
June 21, Sun 9:30 PM Spain vs Saudi Arabia Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
June 22, Mon 12:30 AM Belgium vs Iran SoFi Stadium, Los Angeles
June 22, Mon 3:30 AM Uruguay vs Cape Verde Hard Rock Stadium, Miami
June 22, Mon 6:30 AM New Zealand vs Egypt BC Place, Vancouver
June 22, Mon 10:30 PM Argentina vs Austria AT&T Stadium, Dallas
June 23, Tue 2:30 AM France vs Iraq Lincoln Financial Field, Philadelphia
June 23, Tue 5:30 AM Norway vs Senegal MetLife Stadium, New York/New Jersey
June 23, Tue 8:30 AM Jordan vs Algeria Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
June 23, Tue 10:30 PM Portugal vs Uzbekistan NRG Stadium, Houston
June 24, Wed 1:30 AM England vs Ghana Gillette Stadium, Boston
June 24, Wed 4:30 AM Panama vs Croatia BMO Field, Toronto
June 24, Wed 7:30 AM Colombia vs DR Congo Estadio Akron, Guadalajara
June 25, Thu 12:30 AM Switzerland vs Canada BC Place, Vancouver
June 25, Thu 12:30 AM Bosnia & Herzegovina vs Qatar Lumen Field, Seattle
June 25, Thu 3:30 AM Scotland vs Brazil Hard Rock Stadium, Miami
June 25, Thu 3:30 AM Morocco vs Haiti Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
June 25, Thu 6:30 AM Czechia vs Mexico Estadio Azteca, Mexico City
June 25, Thu 6:30 AM South Africa vs South Korea Estadio BBVA, Monterrey
June 26, Fri 1:30 AM Ecuador vs Germany MetLife Stadium, New York/New Jersey
June 26, Fri 1:30 AM Curaçao vs Ivory Coast Lincoln Financial Field, Philadelphia
June 26, Fri 4:30 AM Japan vs Sweden AT&T Stadium, Dallas
June 26, Fri 4:30 AM Tunisia vs Netherlands Arrowhead Stadium, Kansas City
June 26, Fri 7:30 AM Türkiye vs USA SoFi Stadium, Los Angeles
June 26, Fri 7:30 AM Paraguay vs Australia Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
June 27, Sat 12:30 AM Norway vs France Gillette Stadium, Boston
June 27, Sat 12:30 AM Senegal vs Iraq BMO Field, Toronto
June 27, Sat 5:30 AM Cape Verde vs Saudi Arabia NRG Stadium, Houston
June 27, Sat 5:30 AM Uruguay vs Spain Estadio Akron, Guadalajara
June 27, Sat 8:30 AM Egypt vs Iran Lumen Field, Seattle
June 27, Sat 8:30 AM New Zealand vs Belgium BC Place, Vancouver
June 28, Sun 2:30 AM Panama vs England MetLife Stadium, New York/New Jersey
June 28, Sun 2:30 AM Croatia vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphia
June 28, Sun 5:00 AM Colombia vs Portugal Hard Rock Stadium, Miami
June 28, Sun 5:00 AM DR Congo vs Uzbekistan Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
June 28, Sun 7:30 AM Algeria vs Austria Arrowhead Stadium, Kansas City
June 28, Sun 7:30 AM Jordan vs Argentina AT&T Stadium, Dallas

When will FIFA World Cup 2026 tournament get underway?

The FIFA World Cup 2026 tournament will begin on midnight of June 11, 2026 with the final taking place on July 19.

FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026 league stage schedule. (Source: NotebookLM)

How can I watch FIFA World Cup 2026 LIVE on TV in India?

The FIFA World Cup 2026 will be available LIVE on Z’s Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, and Unite8 Sports 2 HD TV channels in India.

How can I watch live streaming of FIFA World Cup 2026 in India?

The FIFA World Cup 2026 live streaming will be available on Zee5 website and app in India.

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About the Author

Devadyuti Das

Devadyuti Das

Devadyuti Das is a senior sports editor with two decades of expertise in the media landscape. Based in New Delhi, Devadyuti has been a fixture in sports reporting since 2005, specializing in Internati ... Read More

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