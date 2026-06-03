FIFA World Cup 2026: When and Where to WATCH Brazil, Argentina, France, Portugal, Spain, full schedule with India timings, all you need to know

The FIFA World Cup 2026 is set to get under in USA, Mexico and Canada from midnight of June 11, 2026 with co-hosts Mexico taking on South Africa at the Estadio Azteca in Mexico City with the final set to take place in Metlife Stadium in New Jersey on July 19. The tournament with a total of 104 matches set to be played across 16 venues spanning across North America.
The 52 teams have been divided into 12 group of 4 teams each which are the following…
Group A: Mexico, South Africa, Republic of Korea, Czechia
Group B: Canada, Switzerland, Qatar, Bosnia and Herzegovina
Group C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti
Group D: USA, Paraguay, Australia, Türkiye
Group E: Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curaçao
Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cape Verde
Group I: France, Senegal, Norway, Iraq
Group J: Argentina, Austria, Algeria, Jordan
Group K: Portugal, Colombia, DR Congo, Uzbekistan
The top two sides from each of these 13 groups, along with the 8 best 3rd-placed teams, will qualify for the round of 32 in the FIFA World Cup 2026. From here on, the tournament will progress in a knockout format.
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Argentina, led by 38-year-old Lionel Messi are the defending champions of the FIFA World Cup and have been clubbed in Group J with Austria, Algeria and Jordon. The FIFA World Cup 2026 will be available LIVE on Z’s Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, and Unite8 Sports 2 HD TV channels in India.
|Date (IST)
|Time (IST)
|MATCH
|Venue
|June 12, Fri
|12:30 AM
|Mexico vs South Africa
|Estadio Azteca, Mexico City
|June 12, Fri
|7:30 AM
|South Korea vs Czechia
|Estadio Akron, Guadalajara
|June 13, Sat
|12:30 AM
|Canada vs Bosnia & Herzegovina
|BMO Field, Toronto
|June 13, Sat
|6:30 AM
|USA vs Paraguay
|SoFi Stadium, Los Angeles
|June 14, Sun
|12:30 AM
|Qatar vs Switzerland
|Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
|June 14, Sun
|3:30 AM
|Brazil vs Morocco
|MetLife Stadium, New York/New Jersey
|June 14, Sun
|6:30 AM
|Haiti vs Scotland
|Gillette Stadium, Boston
|June 14, Sun
|9:30 AM
|Australia vs Türkiye
|BC Place, Vancouver
|June 14, Sun
|10:30 PM
|Germany vs Curaçao
|NRG Stadium, Houston
|June 15, Mon
|1:30 AM
|Netherlands vs Japan
|AT&T Stadium, Dallas
|June 15, Mon
|4:30 AM
|Ivory Coast vs Ecuador
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|June 15, Mon
|7:30 AM
|Sweden vs Tunisia
|Estadio BBVA, Monterrey
|June 15, Mon
|9:30 PM
|Spain vs Cape Verde
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|June 16, Tue
|12:30 AM
|Belgium vs Egypt
|Lumen Field, Seattle
|June 16, Tue
|3:30 AM
|Saudi Arabia vs Uruguay
|Hard Rock Stadium, Miami
|June 16, Tue
|6:30 AM
|Iran vs New Zealand
|SoFi Stadium, Los Angeles
|June 17, Wed
|12:30 AM
|France vs Senegal
|MetLife Stadium, New York/New Jersey
|June 17, Wed
|3:30 AM
|Iraq vs Norway
|Gillette Stadium, Boston
|June 17, Wed
|6:30 AM
|Argentina vs Algeria
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|June 17, Wed
|9:30 AM
|Austria vs Jordan
|Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
|June 17, Wed
|10:30 PM
|Portugal vs DR Congo
|NRG Stadium, Houston
|June 18, Thu
|1:30 AM
|England vs Croatia
|AT&T Stadium, Dallas
|June 18, Thu
|4:30 AM
|Ghana vs Panama
|BMO Field, Toronto
|June 18, Thu
|7:30 AM
|Uzbekistan vs Colombia
|Estadio Azteca, Mexico City
|June 18, Thu
|9:30 PM
|Czechia vs South Africa
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|June 19, Fri
|12:30 AM
|Switzerland vs Bosnia & Herzegovina
|SoFi Stadium, Los Angeles
|June 19, Fri
|3:30 AM
|Canada vs Qatar
|BC Place, Vancouver
|June 19, Fri
|6:30 AM
|Mexico vs South Korea
|Estadio Akron, Guadalajara
|June 20, Sat
|12:30 AM
|USA vs Australia
|Lumen Field, Seattle
|June 20, Sat
|3:30 AM
|Scotland vs Morocco
|Gillette Stadium, Boston
|June 20, Sat
|6:30 AM
|Brazil vs Haiti
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|June 20, Sat
|9:30 AM
|Türkiye vs Paraguay
|Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
|June 20, Sat
|10:30 PM
|Netherlands vs Sweden
|NRG Stadium, Houston
|June 21, Sun
|1:30 AM
|Germany vs Ivory Coast
|BMO Field, Toronto
|June 21, Sun
|5:30 AM
|Ecuador vs Curaçao
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|June 21, Sun
|9:30 AM
|Tunisia vs Japan
|Estadio BBVA, Monterrey
|June 21, Sun
|9:30 PM
|Spain vs Saudi Arabia
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|June 22, Mon
|12:30 AM
|Belgium vs Iran
|SoFi Stadium, Los Angeles
|June 22, Mon
|3:30 AM
|Uruguay vs Cape Verde
|Hard Rock Stadium, Miami
|June 22, Mon
|6:30 AM
|New Zealand vs Egypt
|BC Place, Vancouver
|June 22, Mon
|10:30 PM
|Argentina vs Austria
|AT&T Stadium, Dallas
|June 23, Tue
|2:30 AM
|France vs Iraq
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|June 23, Tue
|5:30 AM
|Norway vs Senegal
|MetLife Stadium, New York/New Jersey
|June 23, Tue
|8:30 AM
|Jordan vs Algeria
|Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
|June 23, Tue
|10:30 PM
|Portugal vs Uzbekistan
|NRG Stadium, Houston
|June 24, Wed
|1:30 AM
|England vs Ghana
|Gillette Stadium, Boston
|June 24, Wed
|4:30 AM
|Panama vs Croatia
|BMO Field, Toronto
|June 24, Wed
|7:30 AM
|Colombia vs DR Congo
|Estadio Akron, Guadalajara
|June 25, Thu
|12:30 AM
|Switzerland vs Canada
|BC Place, Vancouver
|June 25, Thu
|12:30 AM
|Bosnia & Herzegovina vs Qatar
|Lumen Field, Seattle
|June 25, Thu
|3:30 AM
|Scotland vs Brazil
|Hard Rock Stadium, Miami
|June 25, Thu
|3:30 AM
|Morocco vs Haiti
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|June 25, Thu
|6:30 AM
|Czechia vs Mexico
|Estadio Azteca, Mexico City
|June 25, Thu
|6:30 AM
|South Africa vs South Korea
|Estadio BBVA, Monterrey
|June 26, Fri
|1:30 AM
|Ecuador vs Germany
|MetLife Stadium, New York/New Jersey
|June 26, Fri
|1:30 AM
|Curaçao vs Ivory Coast
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|June 26, Fri
|4:30 AM
|Japan vs Sweden
|AT&T Stadium, Dallas
|June 26, Fri
|4:30 AM
|Tunisia vs Netherlands
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|June 26, Fri
|7:30 AM
|Türkiye vs USA
|SoFi Stadium, Los Angeles
|June 26, Fri
|7:30 AM
|Paraguay vs Australia
|Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
|June 27, Sat
|12:30 AM
|Norway vs France
|Gillette Stadium, Boston
|June 27, Sat
|12:30 AM
|Senegal vs Iraq
|BMO Field, Toronto
|June 27, Sat
|5:30 AM
|Cape Verde vs Saudi Arabia
|NRG Stadium, Houston
|June 27, Sat
|5:30 AM
|Uruguay vs Spain
|Estadio Akron, Guadalajara
|June 27, Sat
|8:30 AM
|Egypt vs Iran
|Lumen Field, Seattle
|June 27, Sat
|8:30 AM
|New Zealand vs Belgium
|BC Place, Vancouver
|June 28, Sun
|2:30 AM
|Panama vs England
|MetLife Stadium, New York/New Jersey
|June 28, Sun
|2:30 AM
|Croatia vs Ghana
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|June 28, Sun
|5:00 AM
|Colombia vs Portugal
|Hard Rock Stadium, Miami
|June 28, Sun
|5:00 AM
|DR Congo vs Uzbekistan
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
|June 28, Sun
|7:30 AM
|Algeria vs Austria
|Arrowhead Stadium, Kansas City
|June 28, Sun
|7:30 AM
|Jordan vs Argentina
|AT&T Stadium, Dallas
The FIFA World Cup 2026 tournament will begin on midnight of June 11, 2026 with the final taking place on July 19.
The FIFA World Cup 2026 will be available LIVE on Z’s Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, and Unite8 Sports 2 HD TV channels in India.
The FIFA World Cup 2026 live streaming will be available on Zee5 website and app in India.
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