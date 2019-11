Dream11 Team Prediction

JPN vs VEN Team Dream11 Team Prediction International Friendly 2019: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips Japan vs Venezuela International Friendly Match, at Panasonic Stadium Suita 3:55 PM IST: Japan face Venezuela today in an international friendly, hoping to extend their unbeaten streak which currently stands at seven matches (5 wins, 2 draws). They are coming off a 2-0 win over Kyrgyzstan in their last match. Venezuela have been undefeated in their previous four friendlies having beaten Bolivia and Trinidad and Tobago in their last two matches.

Time: 3:55 PM IST.

Venue: Panasonic Stadium Suita

JPN vs VEN My Dream11 Team

Wuilker Fariñez, Genta Miura, Shinnosuke Hatanaka, Sei Muroya, Shoya Nakajima, Takuma Asano, Hotaru Yamaguchi, Jhon Murillo, Kensuke Nagai, Salomon Rondon, Darwin Machis

SQUADS:

Japan: Eiji Kawashima, Shuichi Gonda, Daniel Schmidt, Takehiro Tomiyasu, Naomichi Ueda, Koki Anzai, Shinnosuke Hatanaka, Yuto Nagatomo, Wataru Endo, Hiroki Sakai, Ko Itakura, Maya Yoshida, Gaku Shibasaki, Kento Hashimoto, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Yuya Osako, Musashi Suzuki, Genki Haraguchi, Takumi Minamino, Shoya Nakajima, Kensuke Nagai, Junya Ito, Takuma Asano, Takefusa Kuboh, Genta Miura, Sei Muroya

Venezuela: Wuilker Fariñez, Joel Graterol, Rafael Romo, Mikel Villanueva, Jhon Chancellor, Luis Seijas, Roberto Rosales, Arquímedes Figuera, Rolf Feltscher, Yordan Osorio, Júnior Moreno, Yangel Herrera, Darwin Machis, Tomás Rincón, Jefferson Savarino, Juanpi, Luis Mago, Yeferson Soteldo, Ronald Hernández, Fernando Aristeguieta, Jhon Murillo, Josef Martínez, Salomón Rondón

