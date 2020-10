Dream11 Team Prediction

Kick-Off Time: The Nations League match between France vs Portugal will start at 12.15 AM IST – October 12 in India.

Venue: State De France

My Dream11 Team

Patricio, Pavard, Hernandez, Cancelo, Pepe, Pogba, Fernandes, Bernardo Silva, Griezmann; Mbappe, Ronaldo

Playing 11

France: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Clement Lenglet, Paul Pogba, Houssem Aouar, N’Golo Kante, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Kingsley Coman

Portugal: Anthony Lopes, Joao Cancelo, Jose Fonte, Nelson Semedo, Pepe, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Andre-Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

SQUADS

France (FRA): Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Dayot Upamecano, Clement Lenglet, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Leo Dubois, Paul Pogba, Houssem Aouar, Adrien Rabiot, N’Golo Kante, Steven N’Zonzi, Corentin Tolisso, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder

Portugal (POR): Anthony Lopes, Rui Patricio, Rui-Silva, Joao Cancelo, Jose Fonte, Mario Rui, Nelson Semedo, Pepe, Raphael Guerreiro, Ruben Dias, Ruben Semedo, Adama Traore-Diarra, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Francisco Trincao, Joao Moutinho, Rafa Silva, Renato Sanches, Ruben Neves, Sergio Oliveira, William Carvalho, Andre-Silva, Cristiano Ronaldo, Daniel Podence, Diogo Jota, Joao Felix

Check Dream11 Prediction/ POR Dream11 Team/ FRA Dream11 Team/ France Dream11 Team Prediction/ Portugal Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips And Prediction – UEFA Nations League/ Online Football Tips and more.