Live Badminton score French Open 2019 , Day 1

FIXTURES

October 22, Round 1 India fixtures (Approx. timings)

Subhankar Dey India – Tommy Sugiarto – 3:10 pm IST

PV Sindhu vs Michelle Li – 5:40 pm IST

October 23, Round 1

Saina Nehwal vs Cheung Ngan Yi – 1:30 pm IST

Parupalli Kashyap vs Ng Ka Long Angus – 1:30 pm IST

Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa vs Seo Seung Jae/Chae Yujung – 1:30 pmIST

Manu Attri/Sumeeth B Reddy vs Ben Lane/Sean Vendy – 1:30 pm IST

Kidambi Srikanth vs Chou Tien Chen – 1:30 pm IST

Sameer Verma vs Kenta Nishimoto – 1:30 pm IST

Pranaav Jerry Chopra/Sikki N Reddy vs Chris Adcock/Gabrielle Adcock – 1:30 pm IST

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty vs Jelle Maas/Robin Tabeling – 1:30 pm IST

Ashwini Ponnappa/Sikki Reddy vs Lee So Hee/Shin Seung Chan – 1:30 pm IST

When and where to watch

The French Open 2019 will be aired on the Star Sports Network, with Jio TV live streaming the competition as well.