French Open 2026 Preview: All you need to know about Roland Garros’ key details, schedule and live streaming
Tennis’ 2nd Grand Slam of the year – the French Open, also known as Roland Garros, kicks-off tomorrow for the 2026 edition. The competition is regarded as one of the toughest due to its clay surface, which is known for troubling players for its slow nature and unpredictable bounce.
The qualification rounds across both men’s and women’s category have been completed and the tournament will begin with round 1 taking place tomorrow. It is going to be an exciting fortnight of high-octane Tennis which will run until June 7.
In the men’s singles category, the one to watch out for will be World no. 1 Jannik Sinner who is coming fresh off an impressive ATP tour. The Italian, who lost to Carlos Alcaraz in the US Open final earlier this year, arrives in Paris riding a 29-match winning streak.
Sinner is also eyeing an historic Career Grand Slam and with a favorable draw that kept heavyweights Alexander Zverev (WR 3) and a returning Novak Djokovic (WR 4) on the opposite side, he stands as the man to beat.
However, the headline in the men’s category is the massive absence of 2-time defending champion and World no. 2 Carlos Alcaraz who was forced to withdraw after a right wrist injury sustained in Barcelona failed to heal in time.
His absence blows the tournament wide open for clay-court contenders like Casper Ruud, alongside a surging generation of young stars. Other notable injury casualties include Britain’s Jack Draper and Italy’s Lorenzo Musetti.
In contrast, the women’s category features no singular favorite, meaning it will be a highly competitive contest.
World No. 1 Aryna Sabalenka is hunting a rare Australian Open-Roland Garros double, though she is actively managing a hip/lower back issue. She will face stiff competition from 4-time champion Iga Swiatek, who has re-tooled her clay strategy under new coaching.
Defending champion Coco Gauff and reining Australian Open champion Elena Rybakina will round out a blockbuster grid of top contenders.
The tournament will, however, be missing the clinical execution of Emma Raducanu (recovering from viral illness) and American star Danielle Collins, both notable absences from the Parisian clay competition.
French Open 2026 Preview: Where to watch?
The entire French Open 2026 will be live streamed on the Sony LIV app/website as well as the Sony Sports network.
French Open 2026 Preview: Schedule
|Match
|Date
|Time
|Channels
|Men’s & Women’s 1st Round (Morning Session)
|24-05-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 1st Round (Morning Session)
|24-05-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 1st Round (Evening Session)
|25-05-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 1st Round (Morning Session)
|25-05-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 1st Round (Morning Session)
|25-05-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 1st Round (Evening Session)
|26-05-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 1st Round (Morning Session)
|26-05-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 1st Round (Morning Session)
|26-05-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 1st Round (Evening Session)
|27-05-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 2nd Round (Morning Session)
|27-05-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 2nd Round (Morning Session)
|27-05-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 2nd Round (Evening Session)
|28-05-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 2nd Round (Morning Session)
|28-05-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 2nd Round (Morning Session)
|28-05-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 2nd Round (Evening Session)
|29-05-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 3rd Round (Morning Session)
|29-05-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 3rd Round (Morning Session)
|29-05-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 3rd Round (Evening Session)
|30-05-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 3rd Round (Morning Session)
|30-05-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 3rd Round (Morning Session)
|30-05-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 3rd Round (Evening Session)
|31-05-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 4th Round (Morning Session)
|31-05-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 4th Round (Morning Session)
|31-05-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 4th Round (Evening Session)
|01-06-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 4th Round (Morning Session)
|01-06-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 4th Round (Morning Session)
|01-06-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s 4th Round (Evening Session)
|02-06-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s Quarterfinals (Morning Session)
|02-06-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s Quarterfinals (Morning Session)
|02-06-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s Quarterfinals (Evening Session)
|03-06-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s Quarterfinals (Morning Session)
|03-06-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s Quarterfinals (Morning Session)
|03-06-2026
|8:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD & HD, Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Men’s & Women’s Quarterfinals (Evening Session)
|04-06-2026
|12:00 AM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD & HD, Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Mixed Doubles Final
|04-06-2026
|3:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD & HD, Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Women’s Singles Semi Finals
|04-06-2026
|6:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD & HD, Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Telugu, Kannada)
|Wheelchair Match
|05-06-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD & HD, Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Kannada)
|Men’s Singles Semi Finals
|05-06-2026
|6:00 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD & HD, Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Kannada)
|Men’s Double Final
|06-06-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD & HD, Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Kannada)
|Women’s Singles Finals
|06-06-2026
|6:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Kannada)
|Women’s Doubles Finals
|07-06-2026
|2:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD & HD, Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Kannada)
|Men’s Singles Finals
|07-06-2026
|6:30 PM
|Sony Sports Ten 2 SD & HD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD(Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil, Kannada)
