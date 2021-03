Dream11 Team Tips

FUL vs TOT, Fantasy Prediction Premier League: Captain, Vice-captain, And Predicted XIs For Today’s Fulham vs Tottenham Hotspur Match at 11:30 PM IST March 4 Thursday: Also Read - BUR vs LEI Dream11 Team Tips, Fantasy Prediction Premier League 2020-21: Captain, Predicted XIs For Today's Burnley vs Leicester City Match at Turf Moor Stadium 11:30 PM IST March 3 Wednesday

Tottenham Hotspur vs Fulham Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, Tottenham Hotspur vs Fulham Dream11 Team Player List, FUL Dream11 Team Player List, TOT Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Tottenham Hotspur vs Fulham Premier League 2020-21, Online Football Tips – Premier League 2020-21, Football Tips And Prediction – TOT vs FUL Premier League, fantasy football prediction – Premier League 2020-21 Also Read - MCI vs WOL Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Premier League 2020-21: Captain, Vice-captain, Predicted XIs For Today's Manchester City vs Wolverhampton Football Match at Etihad Stadium 1:30 AM IST March 3 Wednesday

Kick-Off Time: The Premier League match between Tottenham Hotspur and Fulham will start at 11.30 PM IST – March 4 in India. Also Read - Sheffield United vs Liverpool: Reds End Losing Run in Premier League And Improve Champions League Prospects

TOT vs FUL My Dream11 Team

H. Lloris, O. Aina, D. Sanchez, T. Adarabioyo, S. Regulion, R. Loftus-Cheek, L. Moura, A. Lookman, G. Bale (vc), J. Maja, H. Son (c)

TOT vs BUR Predicted Playing XIs

Fulham likely playing XI: Areola, Adarabioyo, Andersen, Tete, Aina, Lemina, Reed, Cavaleiro, Loftus-Cheek, Lookman, Maja

Tottenham likely playing XI: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Aurier, Reguilon, Ndombele, Hojbjerg, Son, Moura, Bale, Kane

TOT vs BUR SQUADS

Tottenham Hotspur: Davinson Sánchez, Harry Winks, Gareth Bale, Moussa Sissoko, Giovani Lo Celso, Dele Alli, Serge Aurier, Lucas Moura, Tanguy Ndombele, Gedson Fernandes, Ben Davies, Carlos Vinicius, Son Heung-Min, Harry Kane, Erik Lamela, Steven Bergwijn, Jack Clarke, Harvey White, Dane Scarlett, Hugo Lloris, Joe Hart, Paulo Gazzaniga, Brandon Austin, Alfie Whiteman, Sergio Reguilón, Toby Alderweireld, Joe Rodon, Eric Dier, Japhet Tanganga, Dennis Cirkin, Matthew Doherty, Pierre-Emile Højbjerg

Fulham: Ivan Cavaleiro, Mario Lemina, Maxime Le Marchand, Harrison Reed, Jean Michaël Seri, Josh Onomah, André-Frank Zambo Anguissa, Tyrese Francois, Fabio, Stefan Johansen, Aleksandar Mitrovic, Ademola Lookman, Aboubakar Kamara, Alphonse Areola, Marek Rodak, Fabri, Kenny Tete, Michael Hector, Denis Odoi, Joachim Andersen, Tim Ream, Tosin Adarabioyo, Joe Bryan, Terence Kongolo, Antonee Robinson, Ola Aina, Kevin McDonald, Neeskens Kebano, Tom Cairney, Bobby De Cordova-Reid, Ruben Loftus-Cheek

Check Dream11 Prediction/ TOT Dream11 Team/ FUL Dream11 Team/ Tottenham Hotspur Dream11 Team Prediction/ Fulham Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.