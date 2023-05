Home

GCA vs DST Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Graz Cricket Academy vs Donaustadt, Today's Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1 PM IST May 13 Saturday

GCA vs DST Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria

GCA vs DST Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between SNASY and Donaustadt will take place at 12:30 PM IST – on May 13.

Time: 1 PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between SNASY and Donaustadt will take place at 12:30 PM IST – on May 13.

Time: 1 PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

GCA vs DST Dream 11 team

Keeper – Iqbal Hossain, Qadargul Atmanzai

Batsmen – Aman Ahmadzai, Shawkat Durani (c), Razmal Shigiwal

All-rounders – Bharath Gowda, Noor Ahmadzai (VC), Sabawoon Davizi

Bowlers – Itinarsha Deedar, Osman Khan, Ishak Safi

Graz Cricket Academy vs Donaustadt (GCA vs DST), Playing 11

Graz Cricket Academy (GCA) Possible Playing 11

1.Shehzad Afzal, 2. Shawkat Durani, 3. Bharath Gowda(C), 4. Abidullah Kotwal, 5. Yogesh Belage, 6. Hamid Hamidi(WK), 7. Abdul Jabarkhel, 8. Rohid Hamidi, 9. Hamid Safi, 10. Bhargav Pandya, 11. Kushal Madane

Donaustadt (DST) Possible Playing 11

1.Iqbal Hossain(WK), 2. Sabawoon Davizi, 3. Razmal Shigiwal(C), 4. Aman Ahmadzai, 5. Noor Ahmadzai, 6. Mohib Shenwari, 7. Qadargul Utmanzai(WK), 8. Ishak Safi, 9. Osman Khan, 10. Itibarshah Deedar, 11. Sahel Zadran

Squads:

Graz Cricket Academy (GCA)

Shehzad Afzal, Shawkat Durani, Bharath Gowda(C), Abidullah Kotwal, Yogesh Belage, Hamid Hamidi(WK), Abdul Jabarkhel, Rohid Hamidi, Hamid Safi, Bhargav Pandya, Kushal Madane, Vikram Choudhary, Mansoor Safi(WK), Habib Ahmadzai-I, Ashtiaq Shah, Raza Hyder, Waqar Ahmed-I(WK), Maiwand Momand, Atef Sohil

Donaustadt (DST)

Iqbal Hossain(WK), Sabawoon Davizi, Razmal Shigiwal(C), Aman Ahmadzai, Noor Ahmadzai, Mohib Shenwari, Qadargul Utmanzai(WK), Ishak Safi, Osman Khan, Itibarshah Deedar, Sahel Zadran, Abdulhaq Utamanzai, Akmal Rahimi, Karim Sadiq, Zobiyr Adelyar, Asif Zazai(WK), Mahmud Ali, Pasun Khapalwak, Sadiq Mohamad, Noorkhan Ahmadi, Abdulhaq Zakhel

