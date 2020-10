GCC vs HCCS Dream11 Tips And Prediction

Gracia CC vs Hira CC Sabadell Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona 2020 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s GCC vs HCCS at Montjuic Ground, Barcelona: Gracia CC vs Hira CC Sabadell Dream11 Team Prediction ECS T10 Barcelona – Check My Dream11 Team, Best players list of GCC vs HCCS, ECS T10 – Barcelona 2020, Hira CC Sabadell Dream11 Team Player List, Gracia CC Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Gracia CC vs Hira CC Sabadell ECS T10 Barcelona, Online Cricket Prediction and Tips – GCC vs HCCS T10 match, Online Cricket Tips & Prediction – Gracia CC vs Hira CC Sabadell ECS T10 – Barcelona 2020, Fantasy Prediction – ECS T10 Barcelona Also Read - CTL vs GCC Dream11 Team Prediction ECS T10 - Barcelona 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Catalyuna vs Gracia CC T10 Match 23 at Montjuic Ground, Barcelona 4.30 PM IST Monday October 19

Schedule For Monday (October 19, 2020) Also Read - JUCC vs RSCC Dream11 Team Prediction ECS T10 - Barcelona 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Joves Unit vs Raval Sporting CC T10 Match 22 at Montjuic Ground, Barcelona 2.30 PM IST Monday October 19

#Match 21: Falco CC vs Joves Units CC, 12:30 PM IST Also Read - FZL vs JUCC Dream11 Team Prediction ECS T10 - Barcelona 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Falco Zalmi CC vs Joves Units CC T10 Match 21 at Montjuic Ground, Barcelona 12.30 PM IST Monday October 19

#Match 22: Joves Units CC vs Ravall Sporting CC, 2:30 PM IST

#Match 23: Catalyuna vs Gracia CC, 4:30 PM IST

#Match 24: Gracia CC vs Hira CC Sabadell, 8:30 PM IST

TOSS: The ECS T10 – Barcelona match toss between Gracia CC and Hira CC Sabadell will take place at 8 PM IST – October 19.

Time: 8.30 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

GCC vs HCCS My Dream11 Team

Bakhtair Khalid (captain), Mehmood Akhtar (vice-captain), Adnan Abbas, Anwar Ul Haq, Ikram Ul Haq, Vijay Kumar, Kuldeep Lal, Bikramjit Singh, Harjot -Singh, Alumdar Hussain, Shanawar Shahzad

GCC vs HCCS Probable Playing XIs

Gracia CC: Paramjit Singh, Harpreet Singh, Christian Munoz-Mills, Kuldeep Lal, Kulwant Singh, Alumdar Hussain, Abhishek Khullar, Trilochan Singh, Amol Rathod, Bikramjit Singh, Vicky Sondhi

Hira CC Sabadell: Mubashar Irshad, Fakhar Chattha, Manan Ayub, Muhammad Ihsan, Khawar Mehmood, Shanawar Shahzad, Adnan Abbas, Ali Azmat, Anwar Ul Haq, Fida -Hussain, Shanawar Ali

GCC vs HCCS Full Squads

Gracia CC: Vicky Sondhi, Kuldeep Lal, Alumdar Hussain, Heera Mahey, Bikramjit Singh, Mukhtiar Singh, Karandeep Singh, Ravinder Singh, Sandeep Singh, Mayank Dayal, Kulwant Singh, Trilochan Singh, Vijay Kumar, Paramjit Singh, J Singh, Rohit Rana, Maninderjit Singh

Hira CC Sabadell: Adnan Abbas, Ikram Ul Haq, Mehmood Akhtar, F Chatta, Riaz Ahmed, Muhammad Ihsan, Khawar Mehmood, Arshad Gujjar, Ali Azmat, Bakhtair Khalid, Mubashar Irshad, Shanawar Shahzad, Anwar Ul Haq, Sharanjit Singh, Harjot Singh, Manan Ayub

Check Dream11 Prediction/ GCC Dream11 Team/ HCCS Dream11 Team/ Gracia CC Dream11 Team Prediction/ Hira CC Sabadell Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 Barcelona/ Online Cricket Tips and more.