Two evenly matched side will lock horns in a vital Euro Qualifiers match on Thursday. Georgia have been unbeaten in their past five matches while Georgia haven't tasted defeat in their last six games.

Georgia vs North Macedonia Dream11 Team

Here is today's Dream11 pick for GEO vs MCD

Kick-off Time: The match between Georgia and North Macedonia will kick-off at 10:30 PM IST – November 12 in India.

GEO vs MCD My Dream11 Team

Loria, Kvirkvelia, Kashia, Ristovski, Velkovski, Trichkovski, Kankava, Nikolov, Okriashvilli, Pandev (captain), Kazaishvili (vice-captain)

GEO vs MCD Probable XIs

Georgia: Giorgi Loria, Gia Grigalava, Davit Khocholova, Valeri Qazaishvili, Giorgi Papunashvili, Jaba Kankava, Giorgi Kvilitaia, Elguja Lobjanidze, Zuriko Davitashvili, Valerian Gviliia, Levan Shengelia

North Macedonia: Martin Bogatinov, Egzon Bejtulai, Goran Pandev, Aleksandar Trajkovski, Vlatko Stojanovski, Visar Musliu, Kristijan Tosevski, Darko Velkovski, Kire Ristevski, Eljif Elmas, Ilija Nestorovski

GEO vs MCD Full Squads

Georgia: Lazare Kupatadze, Giorgi Makaridze, Giorgi Loria, Lasha Dvali, Jemal Tabidze, Mamuka Kobakhidze, Nika Mali, Davit Khocholova, Otar Kakabadze, Gia Grigalava, Solomon Kvirkvelia, Guram Kashia, Valerian Gvilia, Nika Kvekveskiri, Jaba Jighauri, Giorgi Chakvetadze, Otar Kiteishvili, Saba Lobzhanidze, Jaba Kankava, Murtaz Daushvili, Giorgi Aburjania, Khvicha Kvaratskhelia, Zuriko Davitashvili, Nika Kacharava, Valeri Qazaishvili, Tornike Okriashvili, Giorgi Kvilitaia

North Macedonia: Damjan Siskovski, Martin Bogatinov, Dejan Iliev, Visar Musliu, Kristijan Tosevski, Egzon Bejtulai, Darko Velkovski, Kire Ristevski, Gjoko Zajkov, Stefan Ristovski, Stefan Spirovski, Ivan Trickovski, Boban Nikolov, Daniel Avramovski, Eljif Elmas, Ezgjan Alioski, Enis Bardhi, Arijan Ademi, Krste Velkoski, Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski, Vlatko Stojanovski, Goran Pandev

