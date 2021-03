Dream11 Team Prediction

GEO vs SPA FIFA World Cup Qualifiers 2022: Captain, Vice-captain – Georgia vs Spain Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today’s Football Match at 9:30 PM IST March 28 Sunday: Also Read - KAZ vs FRA Dream11 Team Prediction FIFA World Cup Qualifiers 2022: Captain, Vice-captain - Kazakhstan vs France Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Football Match at 6:30 PM IST March 28 Sunday

Georgia vs Spain Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, Georgia vs Spain Dream11 Team Player List, GEO Dream11 Team Player List, SPA Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips World Cup Qualifiers, Fantasy Playing Tips – Georgia vs Spain World Cup Qualifiers, Online Football Tips – World Cup Qualifiers, Online Football Tips And Prediction – GEO vs SPA World Cup Qualifiers, Fantasy Football Prediction – World Cup Qualifiers Also Read - IN-W vs SA-W Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips India Women vs South Africa Women 3rd T20I: Captain, Vice-captain, Probable XIs For Today's T20I Match at Lucknow 7 PM IST March 23

Kick-Off Time: The World Cup Qualifiers 2022 match between Georgia vs Spain will start at 9:30 AM IST – March 28 in India. Also Read - IND vs ENG Dream11 Team Predictions And Tips 1st ODI: Captain, Fantasy Playing Tips For Today's India vs England ODI Match at Pune, 1:30 PM IST March 23, Tuesday

Venue: Boris Paichadze Stadium

GEO vs SPA My Dream11 Team

Goalkeeper: David de Gea

Defenders: Guram Kashia, Lasha Dvali, Sergio Ramos, Diego Llorente

Midfielders: Jaba Kankava, Khvicha Kvaratskhelia, Koke, Thiago Alcantara

Strikers: Alvaro Morata, Giorgi Kvilitaia

Predicted Playing XIs

Georgia: Lazare Kupatadze, Giorgi Loria, Giorgi Mamardashvili, Grigol Chabradze, Lasha Dvali, Guram Giorbelidze, Gia Grigalava, Otar Kakabadze, Guram Kashia, Davit Khocholava, Jimmy Tabidze

Spain: David de Gea, Robert Sanchez, Unai Simón, Jordi Alba, Eric García, José Gayà, Diego Llorente, Iñigo Martínez, Pedro Porro, Sergio Ramos, Koke

SQUADS

Georgia (GEO): Lazare Kupatadze, Giorgi Loria, Giorgi Mamardashvili, Grigol Chabradze, Lasha Dvali, Guram Giorbelidze, Gia Grigalava, Otar Kakabadze, Guram Kashia, Davit Khocholava, Jimmy Tabidze, Giorgi Aburjania, Valerian Gvilia, Jambul Jighauri, Jaba Kankava, Otar Kiteishvili, Khvicha Kvaratskhelia, Nika Kvekveskiri, Saba Lobjanidze, Levan Shengelia, Giorgi Beridze, Giorgi Kvilitaia, Georges Mikautadze, Budu Zivzivadze

Spain (SPA): David de Gea, Robert Sanchez, Unai Simón, Jordi Alba, Eric García, José Gayà, Diego Llorente, Iñigo Martínez, Pedro Porro, Sergio Ramos, Koke, Pedri, Rodri, Thiago, Sergio Busquets, Sergio Canales, Marcos Llorente, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Bryan Gil Salvatierra, Álvaro Morata, Gerard Moreno, Mikel Oyarzabal, Ferrán Torres

Check Dream11 Prediction/ GEO Dream11 Team/ SPA Dream11 Team/ Georgia Dream11 Team Prediction/ Spain Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips And Prediction World Cup Qualifiers 2022/ Online Football Tips and more.