Here is the Valletta Cup T20 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and GIB vs ROM Dream11 Team Prediction, GIB vs ROM Fantasy Cricket Prediction, GIB vs ROM Playing 11s Valletta Cup T20 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Gibraltar vs Romania, Fantasy Playing Tips T20I,Valletta Cup T20 2022 Series.

TOSS – The Valletta Cup T20 2022 T20 Series toss between Hungary vs Czech Republic will take place at 3 PM IST.

Time – May 14 3:30 PM IST

Venue: Marsa Sports Club, Marsa, Malta

GIB vs ROM My Dream 11 Team

Balaji Pai, Louis Bruce, Marc Gouws, Andrew Reyes, Samarth Bodha, Zachary Simpson, Christian Rocca, Ramesh Satheesan, Taranjeet-Singh, Satwik Nadigotla, Vasu Saini

Captain: Balaji Pai Vice Captain: Ramesh Satheesan

GIB vs ROM Probable Playing XI

Gibraltar: Balaji Pai(C), Louis Bruce, Marc Gouws, Andrew Reyes, Joseph Marples(WK), Ric Hatchman, Nikhil Advani, Matthew Whelan, Samarth Bodha, Zachary Simpson, Christian Rocca

Romania: Ramesh Satheesan(C), Taranjeet-Singh, Satwik Nadigotla(WK), Vasu Saini, Ijaz Hussain, Gaurav Mishra, Sukhkaran Sahi, Cosmin Zavoiu, Rajesh Kumar-Jr, Marian Gherasim, Anandha Karthikeyan