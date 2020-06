Published: June 14, 2020 6:43 PM IST

Dream11 Team Prediction GNC vs KON Genclerbirligi vs Konyaspor, Turkish League – Football Prediction Tips For Today’s Match Football Eryaman Stadium 9:00 PM IST: Also Read - John Obi Mikel Leaves Turkish Club as Football League Continues Despite Coronavirus Threat Also Read - ANT vs SIV Dream11 Team Prediction Football, Antalyaspor vs Sivasspor, Turkish League – Football Prediction Tips For Today’s Match Football Antalya Stadium 10:30 PM IST Dream11 Team Goalkeeper– S Kirintili

Defenders– E Ozgenc, Z Toure, P Polomat

Midfielders– S Sessegnon (VC), S Yilmaz, F Ayite, L Shengelia

Forwards– B Stancu (C), F Miya, R Bajic Also Read - Dream11 Team Prediction Football GAL vs BES, Galatasaray vs Besiktas, Turkish League – Football Prediction Tips For Today’s Match Football Türk Telekom Stadi 9:30 PM IST Dream11 match schedule Time: The match starts at 9:00 PM IST Venue: Eryaman Stadium Starting XI Genclerbirligi: Kristoffer Nordfeldt, Zargo Touré, Flavio Ramos, Halil Pehlivan, Ahmet Oguz, Stephane Sessegnon, Giovanni Sio, Daniel Candeias, Fabricio Baiano, Berat Özdemir, Mats Seuntjes Konyaspor: Ertugrul Taskiran, Ugur Demirok, Selim Aydemir, Guilherme Sityá, Omer Ali Sahiner, Nejc Skubic, Jens Jonsson, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Levan Shengelia, Riad Bajic SQUADS Genclerbirligi (GNC): Ertac Ozbir, Burak Capkinoglu, Abdoulaye Diallo, Kristoffer Nordfeldt, Halil Pehlivan, Mike van-Beijnen, Arda Kizildag, Abdullah Sahindere, Erdem Ozgenc, Omer Tatlisu, Zargo Toure, Mattias Bjarsmyr, Flavio Ramos, Pierre-Yves Polomat, Ahmet Oguz, Sefa Yilmaz, Daniel Candeias, Berat Ozdemir, Yasin Pehlivan, Soner Dikmen, Sadio Diallo, Rahmetullah Berisbek, Fabricio Baiano, Floyd Ayite, Nadir Ciftci, Stephane Sessegnon, Ilker Karakas, Gokhan Altiparmak, Mats Seuntjens, Bogdan Stancu, Giovanni Sio Konyaspor (KON): Mucahit Atalay, Ertugrul Taskiran, Ozan Oruc, Serkan Kirintili, Ferhat Oztorun, Leonard Zuta, Alper Uludag, Guilherme Sitya, Ali Turan, Selim Ay, Ugur Demirok, Fallou Diagne, Marin Anicic, Nejc Skubic, Volkan Findikli, Marko Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Sener Kaya, Ali Karakaya, Jens Jonsson, Levan Shengelia, Deni Milosevic, Robert Mak, Paolo Hurtado, Rogerio Conceicao, Erdon Daci, Farouk Miya, Omer Ali Sahiner, Riad Bajic Check Dream11 Prediction /Genclerbirligi Dream11 Team / Konyaspor Dream11 Team / Football GNC vs KON Dream 11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Football Tips and more.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.