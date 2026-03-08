By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Good news for fans as IPL 2026 is set to begin on…
Good news for fans as the IPL 2026 is announced. Take a look and read the full story.
So good news for all the cricket fans as one of the biggest and most popular leagues of all time, the Indian Premier League, is all set to begin.
The IPL (Indian Premier League) is all set to begin on March 28. The schedule for the tournament will be announced soon.
However, the franchises have started practicing for this highly intense and important league. Former Indian captain and one of the finest batters of all time, MS Dhoni, has also begun practicing in the nets for the IPL 2026.
Announcement
Get ready! #TATAIPL2026 is all set to start from the 28th of MARCH! pic.twitter.com/RF4Ixvo1J5
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
This season is filled with chaos and crazy moment as the franchises have acquired many great names in their squads. Speaking about the players, each star is set to perform brilliantly in the tournament and sprinkle their spark.
Let’s check out the squad for the IPL 2026:
Chennai Super Kings: Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Jamie Overton*, MS Dhoni, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis*, Noor Ahmad*, Ramakrishna Ghosh, Sanju Samson (T), Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Shreyas Gopal, Syed Khaleel Ahmed, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Urvil Patel, Akeal Hosein*, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short*, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry*, Rahul Chahar, Jake Foulkes
Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan
Mumbai Indians: Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Sherfane Rutherford, Mayank Markande , Shardul Thakur Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammed Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat
Kolkata Knight Riders: Rinku Singh, Ajinkya Rahane (C), Manish Pandey, Angkrish Raghuvanshi, Rahul Tripathi, Cameron Green, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Rovman Powell, Rachin Ravindra, Anukul Roy, Finn Allen, Tim Seifert, Tejasvi Singh, Matheesha Pathirana, Varun Chakaravarthy, Harshit Rana, Umran Malik, Vaibhav Arora, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Mustafizur Rahman, Akash Deep, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra
Rajasthan Royals: Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Nandre Burger Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira, Ravi Bishnoi, Ravi Singh, Sushant Mishra, Vignesh Puthur, Yash Raj Punja, Aman Rao, Brijesh Sharma, Kuldeep Sen, Adam Milne
Delhi Capitals: Axar Patel (c), KL Rahul, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Karun Nair, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera, Nitish Rana, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi Dar, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson
Gujarat Titans: Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Glenn Phillips, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithvi Raj, and Luke Wood
Lucknow Super Giants: Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh. Traded in: Mohammed Shami, Arjun Tendulkar, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Mukul Choudhary, Naman Tiwari, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis.
Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Salil Arora, Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Nitish Kumar Reddy, Liam Livingstone, Harshal Patel, Kamindu Mendis, Brydon Carse, Harsh Dubey, Jack Edwards, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Shivam Mavi, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Praful Hinge, Krains Fuletra
Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Pravin Dubey, Vishal Nishad.
