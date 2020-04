GOZ vs RIZ Dream11 Team Prediction Football

GOZ vs RIZ, Goztepe vs Caykur Rizespor, Turkish League – Football Prediction Tips For Today's Match Football Bornova Doganlar Stadium 10:30 PM IST:Goztepe vs Caykur Rizespor Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of Football GOZ vs RIZ, Goztepe Dream 11 Team Player List, Caykur Rizespor Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Turkish League

GOZ vs RIZ Dream11 Team

Beto, Cristian Chagas Tarouco, Berkan Emir, Lamine Gassama, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Denys Harmash, Fernando Boldrin, Kamil Wilczek, Braian Samudio (vice captain), Milan Škoda (captain)

GOZ vs RIZ Dream11 match schedule

Time: The match starts at 10:30 PM IST

Venue: Bornova Doganlar Stadium, Goztepe

GOZ vs RIZ SQUADS

Goztepe: Cameron Jerome, Deniz Kadah, Kamil Wilczek, Zlatko Tripić, Ege Özkayimoglu, André Castro, Marcio Mossoró, Stefano Napoleoni, Celso Borges, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, André Poko, Halil Akbunar, Serkan Bakan, Kerem Atakan Kesgin, Huseyin Bulut, Yalçın Kayan, Lamine Gassama, Wallace Reis, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Leo Schwechlen, Cristian Chagas Tarouco, Berkan Emir, Murat Paluli, Beto, Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Arda Özcimen.

Caykur Rizespor: Milan Škoda, Marko Šćepović, Andriy Boryachuk, Oğulcan Çağlayan, Alberk Koc, Tunay Torun, Abdullah Durak, Amedej Vetrih, Denys Harmash, Ismaël Diomandé, Aminu Umar, Oğuz Kağan Güçtekin, Atakan Akkaynak, Yan Sasse, Fernando Boldrin, Braian Samudio, Muhammet Celik, Mykola Morozyuk, Orhan Ovacıklı, Mohamed Abarhoun, Dario Melnjak, Ivanildo Fernandes, Montassar Talbi, Burak Albayrak, Berkay Sandikci, Gökhan Akkan, Tarik Çetin, Zafer Gorgen, Bogachan Kazmaz

