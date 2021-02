Dream11 Team Prediction And Tips

GRA vs BEN: Fantasy XI, Probable XIs For ECS T10 – Barcelona 2021 Match 57 at 3:00 PM IST: Also Read - PIC vs BAR Dream11 Team Prediction And Tips: Fantasy XI, Probable XIs For ECS T10 - Barcelona 2021 Match 55 at 9:00 PM IST

Gracia vs Bengali Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona – Check My Dream11 Team, Best players list of GRA vs BEN, ECS T10 – Barcelona 2021, Bengali Dream11 Team Player List, Gracia Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Gracia vs Bengali ECS T10 Barcelona, Online Cricket Prediction and Tips – GRA vs BEN T10 match, Online Cricket Tips & Prediction Also Read - PAK vs HIS Dream11 Team Prediction And Hints ECS T10 - Barcelona 2021: Fantasy XI, Probable XIs For Pakcelona vs Hira Sabadell Match 54 February 22 Monday 7:00 PM IST

Start Time: The ECS T10 – Barcelona match between Gracia vs Bengali will start from 3:00 PM IST – February 23. Also Read - HIS vs BAR Dream11 Team Prediction And Hints ECS T10 - Barcelona 2021: Fantasy XI, Probable XIs For Hira Sabadell vs Barna Royals Match 53 February 22 Monday 5:00 PM IST

Match Venue: Montjuic Ground

GRA vs BEN My Dream11 Team

WK:, Rahman

BAT: Bepari, Bajwa, Sondhi

ALL: Ali, Hossain,Howlader, Lal

BOWL: T Singh, H Singh, Kumar

Likely 11

Gracia Playing 11:

Gurwinder Bajwa, Amol Rathod, Kuldeep Lal (C), Kulwant Singh, Paramjit Singh, Bikramjit Singh, Mukhtiar Singh, Trilochan Singh, Harkamal Singh, Manoj Kumar, Mayank Dayal

Bengali Playing 11:

Shafiqur Rahman, Hasan bin Hakim, Al Amin Mg, Tuhin Motalab, Tamjid Bepari, Alauddin Siddique, Shakil Islam, Waqar Hussain, M Hossain, Riaz Howlader (C), Omar Ali

SQUADS

Bengali

Shafiqur Rahman, Tuhin Motalab, Omar Ali, Tamjid Bepari, Mohammad Arifur Rahman, Rafiqul Alam Rajib, Riaz Howlader, Mosaraf Hossain, Nadeem Hussain, Mukter Hossain, Shakil Islam, Alauddin Siddique, Waqar Hussain, Hasan bin Hakim, Zihad Hossain, Kausar Dipu, Arman Akhter, Belal Ahmed, Injamul Amin, Rakibul Mollik, Al Amin-Mg, Md Mahbubul Alam, Rashed Mir.

Gracia

Abhishek Khullar, Mayank Dayal (wk), Saad Salahuddin, Aditya Thakur, Varinder Singh, Vijay Kumar, Prabal Singh, Amol Rathod, Amarpreet Singh, Karandeep Singh, Ali Azam, Paramjit Singh, Harpreet Singh Sodhi, Bikramjit Singh, Vicky Sondhi, Tinku Manoj Kumar. Gurwinder Bajwa, Kuldeep Lal (c), Mukhtiar Singh, Manish Kumar Tokhi, Trilochan Singh, Harkamal Singh, Kulwant Singh

Check Dream11 Prediction/ BEN Dream11 Team/ GRA Dream11 Team/ Bengali Dream11 Team Prediction/ Gracia Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 – Barcelona/ Online Cricket Tips and more.