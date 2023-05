Home

Qualifier 2 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and MI vs LSG Dream11 Team Prediction, GT vs MI Fantasy Cricket Prediction, GT vs MI Playing 11s, Fantasy Cricket Prediction Gujarat Titans vs Mumbai Indians, Fantasy Playing Tips.

Match Details

Match: GT vs MI, Qualifier 2, IPL 2023

Date & Time: May 26, 7:30 PM IST

Venue: Narendra Modi Stadium.

GT vs MI Dream11 Team

Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Shubman Gill, David Miller, Hardik Pandya, Cameron Green, Rashid Khan, Mohammed Shami, Akash Madhwal, Noor Ahmad.

Captain: Suryakumar Yadav, Vice-Captain: Shubman Gill.

GT vs MI Probable Playing XIs

Gujarat Titans: Shubman Gill, Wriddhiman Saha, Vijay Shankar, Hardik Pandya, David Miller, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Dasun Shanaka, Mohammed Shami, Noor Ahmad, Mohit Sharma

Mumbai Indians: Rohit Sharma, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Nehal Wadhera, Cameron Green, Tim David, Piyush Chawla, Chris Jordan, Jason Behrendorff, Akash Madhwal.

GT vs MI Squads

Gujarat Titans Squad: Wriddhiman Saha(w), Shubman Gill, Hardik Pandya(c), Vijay Shankar, David Miller, Dasun Shanaka, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Darshan Nalkande, Noor Ahmad, Mohammed Shami, Mohit Sharma, Sai Sudharsan, Srikar Bharat, Jayant Yadav, Shivam Mavi, Joshua Little, Pradeep Sangwan, Matthew Wade, Abhinav Manohar, Odean Smith, Alzarri Joseph, Ravisrinivasan Sai Kishore, Urvil Patel, Yash Dayal.

Mumbai Indians Squad: Ishan Kishan(w), Rohit Sharma(c), Cameron Green, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Tim David, Chris Jordan, Hrithik Shokeen, Piyush Chawla, Akash Madhwal, Jason Behrendorff, Nehal Wadhera, Vishnu Vinod, Ramandeep Singh, Sandeep Warrier, Kumar Kartikeya, Riley Meredith, Shams Mulani, Arjun Tendulkar, Duan Jansen, Arshad Khan, Tristan Stubbs, Dewald Brevis, Raghav Goyal.

