Dream11 Tips And Prediction

CD Guadalajara vs Puebla Dream11 Team Tips and Prediction Mexican League 2020 – Football Tips For Today’s Match GUD vs PUE at Akron Stadium: In the upcoming Mexican League 2019-20 match on super Saturday, CD Guadalajara will square off versus Puebla at the Akron Stadium on August 9 in India. The Liga MX GUD vs PUE match will kick-off at 7.30 AM IST. In terms of standings of Mexican League, Guadalajara are currently struggling with them being at the 16th spot with a goalless draw to Leon followed up by a 2-0 defeat to Santos. On the other hand, Puebla, they started their campaign in style with a 4-1 win over Mazaltan. Their next game was a 1-1 draw to Cruz Azul. With contradictory starts to the league so far, here is the Dream11 Prediction for the game ahead. The Live TV coverage and online streaming of Liga MX will not be available in India. Also Read - BAY vs CHE Dream11 Team Prediction UEFA Champions League 2020: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today's Bayern Munich vs Chelsea Round of 16 Football Match, Predicted XIs at Allianz Arena, Munich 12.30 AM IST August 9

Kick-Off Time: The Mexican League match between CD Guadalajara and Puebla will start at 7.30 AM IST. Also Read - BAR vs NAP Dream11 Team Prediction Champions League 2020: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today's Barcelona vs Napoli Round of 16 Football Match, Predicted XIs at Camp Nou Stadium 12.30 AM IST August 8

Venue: Akron Stadium Also Read - TBO vs ROS Dream11 Team Prediction Russian Premier League 2020- Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today's FC Tambov vs FC Rostov Football Match, Predicted XIs at Stadion STC Tambov 9 PM IST August 8

My Dream11 Team

Goalkeeper- N Vikonis

Defenders- G Sepulveda, H Mier, J Sanchez, B. Angulo

Midfielders- I Brizuela (VC), J Ricardo A, O Martinez, J Salas

Forwards- J Macias (C), O Fernandez

GUD vs PUE Predicted Playing XIs

Guadalajara: Florian Muller, Moussa Niakhate, Jeremiah St-Juste, Daniel Brosinski, Phillipp Mwene, Robin Quaison, Danny Latza, Leandro Barreiro, Jean-Philippe Mateta, Taiwo Awoniyi, Levin Oztunali.

Puebla: Nicolas Vikonis, Jesus Rodriguez, Maximiliano Perg, Nestor Vidrio, Alonso Zamora, Emanuel Gularte, Brayan Angulo, George Corral, Jesus Paganoni, Diego Cruz, Javier Salas.

GUD vs PUE SQUADS

Guadalajara (GUD): Raul Gudino, Jose-Antonio Rodriguez, Miguel Jimenez, Gilberto Sepulveda, Hiram Mier, Antonio Briseno, Jesus Sanchez, Cristian Calderon, Alexis Pena, Miguel Ponce, Jose Maduena, Juan Aguayo, Isaac Brizuela, Uriel Antuna, Javier Lopez, Jesus Ricardo-Angulo, Dieter Villalpando, Fernando Beltran, Jesus Molina, Jose Juan Vazquez, Zahid Munoz, Alan Torres, Kevin Magana, Angel Zaldivar, Jose Macias, Oribe Peralta, Alexis Vega, Ronaldo Cisneros, Sebastian Martinez.

Puebla (PUE): Nicolas Vikonis, Jesus Rodriguez, Maximiliano Perg, Nestor Vidrio, Alonso Zamora, Emanuel Gularte, Brayan Angulo, George Corral, Jesus Paganoni, Diego Cruz, Javier Salas, Alejandro Chumacero, Osvaldo Martinez, Pablo Gonzalez, Christian Tabo, Maximiliano Araujo, Salvador Reyes, Daniel Alvarez, Alan Acosta, Jorge Zarate, Omar Fernandez, Cristian Menendez, Eduardo Herrera, Bernardo Cuesta, Amaury Escoto, Santiago Ormeno.

