Dream11 Team Prediction

Gwangju will host Seongnam in a Korea League football match on Saturday. The hosts will start favourites against a side that made it to the league in the last-minute.

What: Gwangju FC vs Seongnam FC

When: May 9, 3:30 PM IST

Venue: Gwangju World Cup Stadium, Gwangju

My Dream11

Goal-keeper: Y-Kwang-Kim

Defenders: R Ashurmatov, H-Do-Lee, E-Ddeeum-Lee, R Yeo

Midfielders: J-Hwam-Kim, S-Young-Lim, K Yeol Kim, F Sliva

Forwards: H Seong-Kim (VC), T Kis (C)

Gwangju FC vs Seongnam FC: Probable Playing 11

Gwangju FC Probable 11: Reum, Jo Ju-young, Um, Park Jung-soo, Tae-Gon Kim, Hyeon-Wu Jeong, Felipe de Sousa Silva, Yool Heo, Hee-Gyun Lee, Jin-hyeon Kim, Do-Won Baek

Seongnam FC Probable 11: Kim Young-kwang, Yang Dong-hyen, Tomislav Kiš, Yu In-soo, Park Tae-jun, Seo Bo-min, So-Woong Kim, Si-Hoo Hong, Ja-Woong Heo, Seung-Min Jeon, Gi-Yeol Kim

SQUADS

Gwangju FC: Yeo Reum, Um Won-sang, Marco Ureña, Kim Tae-yoon, Lim Min-hyuk, Yoon Pyung-Guk, Lee Euddeum, Hyun-Seok Doo, Kim Jung-hwan, Jeong Jun-yeon, Willyan da Silva Barbosa, Kim Chang-soo, Hong Joon-ho, Yeo Bong-hu, Lee Jin-hyung, Rustamjon Ashurmatov, Lee Han-do, Jo Ju-young, Park Sun-ju, Park Jung-soo, Hee-Hoon Han, Kim Hyo-gi, Choi Ho-joo, Lee Min-ki, Park Jun-Hui, Han Yong-su, Joon-Hyeok Choi, Ju-Gong Kim, Tae-Gon Kim, Hyeon-Wu Jeong, Felipe de Sousa Silva, Yool Heo, Hee-Gyun Lee, Jin-hyeon Kim, Do-Won Baek

Seongnam FC: Kim Young-kwang, Yang Dong-hyen, Tomislav Kiš, Yu In-soo, Park Tae-jun, Seo Bo-min, Kim Dong-hyun, Lee Chang-yong, Yeon Je-woon,Kim Hyun-sung, Kim Keun-bae, Byeong-Chan Choe, Lee Tae-hee, Joo Hyeon-woo, Kwon Soon-hyung, Ahn Young-kyu, Park Tae-min, Lim Sun-young, Igor Jovanović, Jamshid Iskanderov, Ma Sang-hun, Lim Seung-gyeom, Lee Jeong-min, Soo-Il Park, Jong-Hyeok Jeon, Yong-Ho Yoon, Jae-Won Lee, Oh-Back Choi, Sung-Soo Jeon, Ji-Mook Choi, So-Woong Kim, Si-Hoo Hong, Ja-Woong Heo, Seung-Min Jeon, Gi-Yeol Kim

