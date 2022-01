Published: January 15, 2022 1:47 PM IST

BEN vs HAR Dream11 Team Prediction, Tips Vivo Pro Kabaddi Match 55. (Credits: Haryana Steelers/Twitter)

Dream11 Team Prediction Pro Kabaddi Haryana Steelers vs Dabang Delhi K.C. Dream11 Team Prediction Pro Kabaddi League 2021: Match 55 Between HAR vs DEL at Sheraton Grand, Bengaluru, Whitefield Hotel and Convention Centre at 7:30 PM IST. Match: Haryana Steelers vs Dabang Delhi KC, Match 55, Pro Kabaddi League 2021, 15th January. Match Toss: 7:25 PM IST. Date and Time: 7:30 PM IST. Venue: Sheraton Grand Bengaluru Whitefield Hotel and Convention Centre. HAR vs DEL Dream11 Team Jaideep Kuldeep, Ravi Kumar, Vikas Kandola, Manjeet Chillar, Joginder Narwal, Surender Nada, Naveen Kumar. Captain: Vikas Kandola Vice-Captain: Jaideep Kuldeep HAR vs DEL Predicted Playing 7 Haryana Steelers Vikas Kandola, Meetu Mahender, Rohit Gulia, Mohit, Surender Nada, Jaideep Kuldeep, Ravi Kumar Dabang Delhi K.C. Naveen Kumar, Ashu Malik, Vijay, Manjeet Chillar, Sandeep Narwal, Jeeva Kumar, Joginder Narwal,

