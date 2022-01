Published: January 31, 2022 5:13 PM IST

HAR vs GUJ Dream11 Team Prediction, Tips Vivo Pro Kabaddi Match 84

HAR vs GUJ Dream11 Team Prediction Pro Kabaddi Haryana Steelers vs Gujarat Giants Dream11 Team Prediction Pro Kabaddi League 2021: Match 84 Between HAR vs GUJ at Sheraton Grand, Bengaluru, Whitefield Hotel and Convention Centre at 7:30 PM IST:Also Read - Dream11 Team HAR vs GUJ Pro Kabaddi League 2019 - Kabaddi Prediction Tips For Today's PKL Match 114 Haryana Steelers vs Gujarat Fortunegiants at Tau Devilal Sports Complex, Panchkula Match: Haryana Steelers vs Gujarat Giants, Match 84, Pro Kabaddi League 2021, 31 January. Match Toss: 7:25 PM IST. Date and Time: 7:30 PM IST. Venue: Sheraton Grand Bengaluru Whitefield Hotel and Convention Centre. HAR vs GUJ Dream11 Team Jaideep Kuldeep, Surender Nada, Girish Maruti Ernak, Ravi Kumar, Mohit, Sunil Kumar, Vikash Khandola Captain: Vikash Khandola | Vice-Captain: Jaideep Kuldeep HAR vs GUJ Predicted Playing 7 Haryana Steelers: Vikash Kandola, Mohit, Surender Nada, Rohit Gulia, Vinay, Jaideep, Ravi Kumar Gujarat Giants: Rakesh, Sunil Kumar, Parvesh Bhainswal, Pardeep Kumar, Rakesh Narwal, Girish Maruti, Ankit/Hadi Oshtorak

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.