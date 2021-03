Dream11 Team Tips

HAW vs TRS, Fantasy Cricket Predictions FanCode ECS T10 Barcelona: Captain, Probable XIs For Today’s Hawks vs Trinitat Royal Stars at 7 PM IST March 3 Wednesday:

Hawks vs Trinitat Royal Stars Dream11 Team Prediction FanCode ECS T10 Barcelona – Check My Dream11 Team, Best players list of HAW vs TRS, FanCode ECS T10 Barcelona, Hawks Dream11 Team Player List, Trinitat Royal Stars Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Hawks vs Trinitat Royal Stars, Online Cricket Tips Hawks vs Trinitat Royal Stars ECS T10 Barcelona, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Barcelona.

TOSS: The FanCode ECS T10 – Barcelona toss between Hawks vs Trinitat Royal Stars will take place at 6:30 PM IST – March 3.

Time: 7 PM IST.

Venue: Montjuic Olympic Ground.

HAW vs TRS My Dream11 Team

Wicketkeeper: Kamran Zia

Batsmen: Umar Latif, Muhammad Fiaz Haider, Aamir Javid

All-Rounders: Muhammad Sajid Iqbal, Sufian Ansar (c), Muhammad Sohail

Bowlers: Shahbaz Muhammad, Aqeel Ansar, Shakil Ahmed, Muhammad Ali Meer (vc)

Likely 11

Trinitat Royal Stars

Muhammad Faiz Haider, Muhammad Sajid Iqbal, Muhammad Ali Meer, Sufian Ansar, Tariq Mehmood, Mohsin Raza, Ali Raza (wk), Aqeel Ansar, Amir Shahzad (c), Mudassar Ali, Muhammad Shahzad

Hawks

Aamir Javid, Khurram Shahzad, Kamraan Zia (c&wk), Muhammad Sohail, Umar Latif, Faisal Aslam, Muhammad Sanaullah, Waheed Elahi, InzamamGulfam, Muhammad Shahbaz, Shakil Ahmed.

SQUADS

Trinitat Royal Stars

Muhammad Faiz Haider, Muhammad Sajid Iqbal, Muhammad Ali Meer, Sufian Ansar, Tariq Mehmood, Mohsin Raza, Ali Raza (wk), Aqeel Ansar, Amir Shahzad (c), Mudassar Ali, Muhammad Shahzad, Shujat Ali, Waheed Aslam, Haroon Riaz, Muhammad Rafay, Kamran Bashir, Gurjeet Singh, Kashaf Hussain, Gurjeet Singh, Kashaf Hussain, Mohammad Asad, Hasnain Ali

Hawks

Aamir Javid, Khurram Shahzad, Kamraan Zia (c&wk), Muhammad Sohail, Umar Latif, Faisal Aslam, Muhammad Sanaullah, Waheed Elahi, InzamamGulfam, Muhammad Shahbaz, Shakil Ahmed, Mahummad Hanzala, Hamza Beer, Mirza Imtiaz Ashgar, Zain Ul Abiddin, Zafar Farhan, Abdul Haseeb, Muhammad Bilal, Naqash Ahmed, Qamar Razaq, Umair Muhammad, Hassan Mujtaba

Check Dream11 Prediction/ TRS Dream11 Team/ HAW Dream11 Team/ Hawks Dream11 Team Prediction/ Trinitat Royal Stars Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – ECS T10 – Barcelona/ Online Cricket Tips and more.