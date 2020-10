HCC vs PKCC Dream11 Tips And Prediction

Hawks CC vs Pakcelona CC Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona 2020 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Guru Prediction, Probable XIs For Today's HCC vs PKCC at Montjuic Ground, Barcelona

TOSS: The ECS T10 – Barcelona match 26 Toss between Hawks CC and Pakcelona CC will take place at 2 PM IST – October 20.

Time: 2.30 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

HCC vs PKCC My Dream11 Team

Shahzad Khan (captain), Abdul Haseeb (vice-captain), Adeel Ahmed, Muhammad Sohail, Raja Khaliq-Ur-Rehman, Inzamam Gulfam, Azeem Azam, Jahanzaib Asghar, Ishtiaq Nazir, Muhammad Adnan, Zafar Farhan

HCC vs PKCC Squads

Hawks CC: Naqash Ahmed, Kamran Zia, Khuram Shahzad, Amir Hamza, Waheed Elahi Chaudhry, Muhammad Sohail, Adnan Zia, Umair Muhammad, Zafar Farhan, Muhammad Bilal, Umar Latif, Muhammad Sanaullah, Amir Ali, Inzamam Gulfam, Abdul Haseeb, M Hanzala, Hassan Mujtaba

Pakcelona CC: Syed Abu Bakar Hussain, Shahid Iqbal, Muhammad Iftikhar, Muhammad Ramzan, Mansab Ali, Ali Imran, Saleem Haider, Muhammad Faiz-ul-Hassan, Nouman Rukhsar, Khurram Javeed, Adalat Ali, Raja Waqas Shahzad, Moazzam Javed, Tanveer Hussain Shah, Ajaz Arif, Muhammad Asif Butt, Atiq Ur-Rehman, Ameer Hamza, Ishtiaq Nazir, Qaiser Zulfiqar, Rameez Mehmood, Azeem Azam, Raja Khaliq-Ur-Rehman, Jahanzaib Asghar, Muhammad Adnan, Shahzad Khan, Adeel Ahmed

