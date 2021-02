Dream11 Team Tips And Predictions

Here is today’s Dream11 pick for HER vs BAY

Kick-off Time: The match starts at 01:30 AM IST – February 6 in India.

HER vs BAY My Dream11 Team

Goalkeeper-M, Neuer

Defenders- J. Torunarigha, N. Sule, M. Mittelstadt, D. Alaba

Midfielders- K. Coman, M. Guendouzi, S. Gnabry, M. Cunha

Strikers- K. Piatek, R. Lewandowski

Likely XI

Hertha Berlin- Jarstein, Stark, Klunter, Mittelstadt, Torunarigha, Tousart, Ascacibar, Guendouzi, Cunha, Lukebakio, Piatek

Bayern Munich- Neuer, Kimmich, Sule, Alaba, Boateng, Davies, Coman, Gnabry, Roca, Muller, Lewandowski

SQUADS

Bayern Munich (BAY): Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Fruchtl, Ron-Thorben Hoffmann, Jerome Boateng, David Alaba, Lucas Hernandez, Niklas Sule, Alvaro Odriozola, Benjamin Pavard, Lukas Mai, Alphonso Davies, Chris Richards, Ivan Perisic, Javi Martinez, Philippe Coutinho, Serge Gnabry, Thiago Alcantara, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Mickael Cuisance, Jeong Woo-yeong, Sarpreet Singh, Oliver Batista Meier, Jamal Musiala, Thomas Muller, Robert Lewandowski, Kwasi Okyere Wriedt, Jann-Fiete Arp, Joshua Zirkzee, Leon Dajaku

Hertha Berlin (HER): Thomas Kraft, Dennis Smarsch, Rune Jarstein, Peter Pekarik, Karim Rekik, Lukas Klünter, Maximilian Mittelstädt, Dedryck Boyata, Marvin Plattenhardt, Jordan Torunarigha, Florian Baak, Per Skjelbred, Niklas Stark, Vladimir Darida, Marko Grujic, Javairo Dilrosun, Santiago Ascacibar, Arne Maier, Pal Dardai, Dodi Lukebakio, Julian Albrecht, Lazar Samardzic, Krzysztof Piatek, Salomon Kalou, Alexander Esswein, Pascal Köpke, Vedad Ibisevic, Matheus Cunha, Marius Wolf, Jessic Ngankam, Muhammed Kiprit

