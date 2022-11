live

Highlights Portugal vs Ghana, FIFA World Cup 2022 Score, Group H: POR Win 3-2, Survive GHA Scare

FIFA World Cup 2022, Portugal vs Ghana: POR Win 3-2, Survive GHA Scare.

Highlights Portugal vs Ghana, FIFA World Cup 2022 Score, Group H: POR Win 3-2, Survive GHA Scare.

AS IT HAPPENED | Portugal vs Ghana, Portugal vs Ghana FIFA World Cup, Portugal vs Ghana FIFA World Cup 2022: Portugal get their campaign up and running with a close 3-2 victory over Ghana.

Portugal: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Patricio, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Joao Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Mario, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho, Otavio, Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, Ricardo Horta, Goncalo Ramos, Andre Silva.

Ghana: Lawrence Ati, Danlad Ibrahim, Manaf Nurudeen, Joseph Aidoo, Daniel Amartey, Baba Rahman, Alexander Djiku, Tariq Lamptey, Gideon Mensah, Denis Odoi, Mohammed Salisu, Alidu Seidu, Andre Ayew, Mohammed Kudus, Daniel-Kofi Kyereh, Elisha Owusu, Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Daniel Afriyie, Jordan Ayew, Osman Bukari, Issahaku Abdul Fatawu, Antoine Semenyo, Kamal Sowah, Kamaldeen Sulemana, Inaki Williams.

Load More