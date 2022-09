Mumbai City FC vs Bengaluru FC, Mumbai City FC vs Bengaluru FC Durand Cup, Mumbai City FC vs Bengaluru FC Durand Cup Live Streaming: Sunil Chhetri and Co romped to a 2-1 victory and signs off a perfect Durand Cup, which will definitely reap bounds in the upcoming Indian Super League season. FULL-TIME: MCFC 1-2 BFC (Apuia Ralte: Shivasakthi, Costa). Also Read - Mumbai City FC vs Bengaluru FC, Durand Cup 2022 - Final Live Streaming: When and Where to Watch Online and on TV

Mumbai City FC: Phurba Lachenpa, Mohammad Nawaz, Bhaskar Roy, Rahul Bheke, Amey Ranawade, Mehtab Singh, Sanjeev Stalin, Mandar Rao Dessai, Rostyn Griffiths, Vignesh Dakshinamurthy, Serigne Mourtada Fall, Huidrom Naocha Singh, Alberto Noguera, Ahmed Jahouh, Rowllin Borges, Vinit Rai, Greg Stewart, Asif Khan, PC Rohlupuia, Apuia Ralte, Vikram Partap Singh, Lallianzuala Chhangte, Gurkirat Singh, Ayush Chhikara, Bipin Singh Thounaojam, Jorge Pereyra Díaz.

Bengaluru FC: Gurpreet Singh Sandhu, Lara Sharma, Amrit Gope, Alan Costa, Namgyal Bhutia, Parag Shrivas, Wungngayam Muirang, Prabir Das, Hira Mondal, Sandesh Jhingan, Aleksandar Jovanovic, Bruno Ramires, Jayesh Rane, Suresh Wangjam, Danish Farooq, Rohit Kumar, Biswa Darjee, Javi Hernandez, Sunil Chhetri (C), Prince Ibara, Udanta Singh, Sivasakthi Narayanan, Leon Augustine, Roy Krishna, Faisal Ali.