Highlights South Korea vs Ghana Scorecard, FIFA World Cup 2022: GHA Beat KOR 3-2

Where we can watch South Korea vs Ghana Match?

You can watch South Korea vs Ghana match at Viacom 18 and Jio Cinema (free).

Squads:

South Korea: Kim Seung-gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors), Kim Min-jae (Napoli), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Cho Yu-min (Daejon Citizen), Jung Woo-young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Hwang In-beom (Olympiacos), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Lee Kang-in (Real Mallorca), Hwang Ui-jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors)

Ghana:

Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Danlad Ibrahim (Asante Kotoko), Manaf Nurudeen (Eupen), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Daniel Amartey (Leicester City), Abdul-Rahman Baba (Reading), Alexander Djiku (Racing Strasbourg), Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion), Gideon Mensah (Auxerre), Denis Odoi (Club Bruges), Mohammed Salisu (Southampton), Alidu Seidu (Clermont), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel-Kofi Kyereh (Freiburg), Elisha Owusu (Gent), Thomas Partey (Arsenal), Salis Abdul Samed (Lens), Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Andre Ayew (Al Sadd), Jordan Ayew (Crystal Palace), Osman Bukari (Red Star Belgrade), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting Lisbon), Antoine Semenyo (Bristol City), Kamal Sowah (Club Bruges), Kamaldeen Sulemana (Rennes), Inaki Williams (Athletic Bilbao)

