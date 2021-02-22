Published: February 22, 2021 1:06 PM IST

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HIS vs BAR Dream11 Team Predictions Hira Sabadell vs Barna Royals Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona Match 53 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s HIS vs BAR at Montjuic Ground: In the 53rd match of the ECS T10 in Barcelona, Hira Sabadell will face Barna Royals who have won two of their three matches so far. Hira Sabadell vs Barna Royals Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona – Check My Dream11 Team, Best players list of HIS vs BAR, ECS T10 – Barcelona 2021, Hira Sabadell Dream11 Team Player List, Barna Royals Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Hira Sabadell vs Barna Royals Girona ECS T10 Barcelona, Online Cricket Prediction and Tips – HIS vs BAR T10 match, Online Cricket Tips & Prediction Also Read - WIS vs GUY Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Hints West Indies ODD 2021 Match 15: Captain, Probable XIs For Today's Windward Islands vs Guyana, Coolidge at 6:30 PM IST February 22 Monday Start Time: The ECS T10 – Barcelona match between Hira Sabadell and Barna Royals will start from 5:00 PM IST – February 22. Also Read - CLI vs RIW Dream11 Team Prediction And Hints ECS T10 - Barcelona 2021: Fantasy XI, Probable XIs For City Lions vs Ripoll Warriors Match 52 February 22 Monday 3:00 PM IST Match Venue: Montjuic Ground Also Read - LAH vs QUE Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Hints Pakistan Super League T20 Match 4: Captain, Probable XIs For Today's Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators, National Stadium, Karachi at 7:30 PM IST February 22 Monday HIS vs BAR My Dream11 Team Shafat Ali Syed (captain), Heera Laal (vice-captain), Taqqi Ul Mazhar, Bakhtiar Khalid, Syed Gulraiz Hussain, Anas Sultan, Shanawar Shahzad, Hamza Azhar, Anwar Ul Haq, Ikram Ul Haq, Murad Ali HIS vs BAR Probable Playing XIs Hira Sabadell: Sharanjit Singh, Alumdar Hussain, Shanawar Shahzad, Bakhtiar Khalid, Mehmood Akhtar, Heera Laal, Anwar Ul Haq, Adnan Abbas, Ikram Ul Haq, Fakhar Chattha, Mubashar Irshad Barna Royals: Syed Gulraiz Hussain, Sharjeel Qaiser, Nabeel Qaiser, Taqqi Ul Mazhar, Hamza Azhar, Anas Sultan, Shafat Ali Syed, Murad Ali, Ali Hassan, Waqas Anwar, Umar Zaman HIS vs BAR Full Squads Hira Sabadell: Fakhar Chattha, Mubashar Irshad, Manan Ayub, Harjot Singh, Fida Hussain, Khawar Mehmood and Manpreet Singh, Sharanjit Singh, Alumdar Hussain, Shanawar Shahzad, Bakhtiar Khalid, Mehmood Akhtar, Heera Laal, Anwar Ul Haq, Adnan Abbas, Ikram Ul Haq Barna Royals: Anas Sultan, Syed Ali Naqi, Murad Ali, Ali Hassan, Waqas Anwar, Umar Zaman, Usama Shahzad, Shahzaib Shehzada, Syed Waris Irshad, Shafat Ali Syed and Muaz Rubbani, Syed Gulraiz Hussain, Sharjeel Qaiser, Nabeel Qaiser, Taqqi Ul Mazhar, Hamza Azhar Check Dream11 Prediction/ HIS Dream11 Team/ BAR Dream11 Team/ Hira Sabadell Dream11 Team Prediction/ Barna Royals Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 – Barcelona/ Online Cricket Tips and more.

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