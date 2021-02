Dream11 Team Prediction

HL vs KTS South Africa ODD 2nd Semi-Final: Captain, Fantasy Playing Tips For Today’s Lions vs Knights at Senwes Park, Potchefstroom at 1:30 PM IST February 2, Tuesday: Also Read - WAR vs HL Dream11 Team Prediction South Africa ODD: Captain, Fantasy Playing Tips For Today's Warriors vs Lions Match 8 at Senwes Park, Potchefstroom at 1:30 PM IST January 24, Sunday

The Highveld Lions will lock horns with the Knights on Tuesday in a South Africa ODD match. With both sides well-matched it is expected to be a mouthwatering match. Also Read - TIT vs DOL Dream11 Team Prediction South Africa ODD Match 1: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's Titans vs Dolphins ODD at Senwes Park, Potchefstroom 1:30 PM IST January 9 Saturday

Lions vs Knights Dream11 Team Prediction South Africa ODD – Check My Dream11 Team, Best players list of KTS vs HL, Match 8, Lions Dream11 Team Player List, Knights Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Lions vs Knights 2nd Semi-Final, Online Cricket Tips HL vs KTS match, Online Cricket Tips Lions vs Knights South Africa ODD, Fantasy Playing Tips – Dream11 Semi-Final. Also Read - Dream11 Team Prediction Cricket HL vs DOL, South Africa ODD: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips Lions vs Dolphins, Senwes Park in Potchefstroom, 5:00 PM IST

TOSS: The South Africa ODD S/F match toss between Lions vs Knights will take place at 1:00 PM IST, February 2, Potchefstroom

Time: 1:30 PM IST.

Venue: Senwes Park, Potchefstroom

My Dream11 Team

Keeper – Ryan Rickelton (C), Nicky van den Bergh, Andries Gous (VC)

Batters – Farhaan Behardien, Jacques Snyman, Dominic Hendricks

All-Rounders – Delano Potgieter

Bowlers – Mbulelo Budaza, Eldred Hawken, Shaun von Berg, Bjorn Fortuin

Likely XI

Highveld Lions:

Ryan Rickelton, Wesley Marshall, Reeza Hendricks, Dominic Hendricks, Nicky van den Bergh, Delano Potgieter, Bjorn Fortuin, Malusi Siboto, Sisanda Magala, Aaron Phangiso (c), Eldred Hawken.

Knights

Pite van Biljon (c), Wandile Makwetu (wk), Jacques Snyman, Patrick Kruger, Andries Gous, Farhaan Behardien, Patrick Botha, Ferisco Adams, Shaun von Berg, Kagiso Mohale, Mbulelo Budaza.

SQUADS

Highveld Lions:

Ryan Rickelton, Wesley Marshall, Reeza Hendricks, Dominic Hendricks, Nicky van den Bergh, Delano Potgieter, Bjorn Fortuin, Malusi Siboto, Sisanda Magala, Aaron Phangiso (c), Eldred Hawken, Mitchell Van Buuren, Kagiso Rapulana, Tladi Bokako, Nono Pongolo, Johannes Diseko.

Knights

Pite van Biljon (c), Wandile Makwetu (wk), Jacques Snyman, Patrick Kruger, Andries Gous, Farhaan Behardien, Patrick Botha, Ferisco Adams, Shaun von Berg, Kagiso Mohale, Mbulelo Budaza, Grant Mokoena, Alfred Mothoa, Duan Jansen, Matthew Kleinveldt, Jonathan Vandiar, Raynard van Tonder, Migael Pretorius, Nealan van Heerden, Pheko Moletsane, Sean Whitehead, Gerald Coetzee

Check Dream11 Prediction/ KTS Dream11 Team/ HL Dream11 Team/ Dream11 Team Prediction/ Lions vs Knights Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips Semi-Final Match/ Online Cricket Tips and more.