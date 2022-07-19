Published: July 19, 2022 8:20 AM IST

HS vs AM Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

HS vs AM Dream11 Team Prediction, Shpageeza Cricket League 2022 Fantasy Hints HS vs AM Dream11 Team Prediction, Shpageeza Cricket League 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Hindusukh Stars vs Amo Sharks, Playing 11s For Today’s Match Kabul International Cricket Stadium, Kabul 10 AM IST July 19, Tuesday. Here is the Shpageeza Cricket League 2022 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and HS vs AM Dream11 Team Prediction, HS vs AM Fantasy Cricket Prediction, HS vs AM Playing 11s Shpageeza Cricket League 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Hindusukh Stars vs Amo Sharks, Fantasy Playing Tips – Shpageeza Cricket League 2022. TOSS – The Shpageeza Cricket League 2022 toss between HS and AM will take place at 9.30 AM IST Time – July 19, 10 AM IST Venue: Kabul International Cricket Stadium, Kabul. HS vs AM Dream11 Team Yousuf Shah, Ihsanullah Janat (C), Zubaid Akbari(VC), Abdul Wasi Noori, Mujeeb-ur-Rahman, Wafadar Momand, Parvez Amin, Hazratullah Zazai, Nisar Wahdat, Darwish Rasooli, Jamshid Miralikhil HS vs AM Probable Playing XI Hindusukh Stars: Akbar Musazai, Zubaid Akbari, Mujeeb-ur-Rahman, Imran Mohammadi, Parvez Amin, Fitratullah Khawari, Yousuf Shah (wk), Shabir Noori, Hazratullah Zazai, Nisar Wahdat, Shamsurahman. Amo Sharks: Arif Khan, Jamshid Mirakhil, Abdul Naseri, Wafadar Momand, Janat Gul, Yahya Khan, Haji Murad Muradi (wk), Bahir Shah, Juma Gul, Darwish Rasooli, Abidullah Taniwal.

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