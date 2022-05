HSG vs MAM Dream11 Tips And Prediction ECS T10 Sweden 2022 Series

ECS T10 Sweden 2022 Series: Captain, Vice-Captain – Hisingen vs Malmohus, Playing 11s For Today's Match Landskorna Cricket Club, Landskrona, Sweden, 4:30 Pm IST May 9, Monday

ECS T10 Sweden 2022 Series – Hisingen vs Malmohus

TOSS – The ECS T10 Sweden 2022 T10 Series toss between Hisingen vs Malmohus will take place at 4 PM (IST).

Time – 4:30PM

Venue: Landskorna Cricket Club, Sweden

HSG vs MAM My Dream11 Team

Ankit Gupta, Dheeraj Malhotra, Rakesh Srikanth, Nithin Ramakrishna, Chaitanya Kilari, Gokul Seenivasan, R Ashraf, Sandeep Mallidi, Abhinav Kamma, Sadashiv Gour, Vaibhav Joshi

Captain: Dheeraj Malhotra Vice Captain : R Ashraf

HSG vs MAM Probable XI

Hisingens: Chaitanya Kilari, Nithin Ramakrishna, Gokul Seenivasan (captain), Rakesh Srikanth, Nizam Shahul, Ravikumar Nanjundaswamy, Janardhan Kakarla, Sudheer Apparao (wicketkeeper), Abhinav Kamma, Vaibhav Joshi, Thawheed Sathick

Malmohus: Dheeraj Malhotra, Sambit Pattanaik, Ankit Gupta (captain), Rizwan Tarar, Sheron Nord, Prasanjit Behera, Ashish Rajput, Varjun Vinod (wicketkeeper), Sandeep Mallidi, Sadashiv Gour, Naz Maddy