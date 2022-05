HUN vs CZR Dream11 Tips And Prediction Valletta Cup T20 2022

TOSS – The Valletta Cup T20 2022 T20 Series toss between Hungary vs Czech Republic will take place at 11:30 AM IST.

Time – May 14 12:00 PM IST

Venue: Marsa Sports Club, Marsa, Malta

HUM vs CZR My Dream 11 Team

Abhishek Ahuja Stan, Sudesh Wickramasekara, Dylan Steyn, Safi Zahir, Khaibar Deldar, Sabawoon Davizi , Harsh Mandhyan , Abhishek Kheterpal, Ritik Tomar, Naveed Ahmed, Sandeep Mohandas

Captain: Harsh Mandhyan Vice Captain: Sabawoon Davizi

HUM vs CZR Probable XI

Hungary: Marc Ahuja©, Khaibar Deldar, Stan Ahuja(wk), Abhishek Kheterpal, Harsh Mandhyan, Sandeep Mohandas, Asanka Weligamage, Ali Farasat, Satyadeep Ashwathnarayana, Zahir Safi, Bhavani Prasad Adapaka

Czech Republic: Sabawoon Davizi, Dylan Steyn, Sudesh Wickramasekara, Arun Ashokan©, Ritik Tomar, Sazib Bhuiyan, Divyendra Singh(wk), Satyajit Sengupta, Sharan Ramakrishnan, Naveed Ahmed, Smit Patel