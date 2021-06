Dream11 Team Prediction

HUN vs FRA, Fantasy Tips Euro 2020, Group F: Captain – Hungary vs France, Group A Playing 11s For Today's Match at Ferenc Puskas Stadium at 6:30 PM IST June 19 Saturday:

Hungary vs France Dream11 Team Prediction Euro 2020

TIME: 6:30 PM IST – June.

Venue: Ferenc Puskas Stadium

HUN vs FRA My Dream11 Team

Goalkeeper: P Gulacsi

Defenders: R Varane, E Botka, P Kimpembe, L Hernandez

Mid-fielders: P Pogba, N Kante, A Schafer, L Kleinheisler

Strikers:A Greizmann, K Mbappe

HUN vs FRA Probable Playing XIs

Hungary: Peter Gulacsi, Adam Lang, Willi Orban, Attila Szalai, Gergo Lovrencsics, Laszlo Kleinheisler, Adam Nagy, David Siger, Attila Fiola, Adam Szalai, Nemanja Nikolic

France: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández; Paul Pogba, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappe

SQUADS

Hungary: Peter Gulacsi, Denes Dibusz, Adam Bogdan, Gergo Lovrencsics, Endre Botka, Adam Lang, Akos Kecskes, Attila Fiola, Willi Orban, Attila Szalai, Bendeguz Bolla, Loic Nego, Adam Nagy, Andras Schafer, Tamas Cseri, Laszlo Kleinheisler, David Siger, Daniel Gazdag, Filip Holender, Adam Szalai, Roland Sallai, Roland Varga, Szabolcs Schon, Nemanja Nikolic, Kevin Varga, Janos Hahn

France: Steve Mandanda, Hugo Lloris, Mike Maignan, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Leo Dubois, Jules Kounde, Clement Lenglet, Kurt Zouma, N’Golo Kante, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Thomas Lemar, Paul Pogba, Corentin Tolisso, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Marcus Thuram

