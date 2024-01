Home

Sports

HUR vs THU Dream11 Prediction, BBL, Match 21: Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder, Bellerive Oval

HUR vs THU Dream11 Prediction, BBL, Match 21: Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder, Bellerive Oval

Dream11, Dream11 Fantasy Tips, Dream11 Latest News, HUR vs THU, Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder, Hobart Hurricanes, Sydney Thunder, HUR vs THU, HUR vs THU Dream11, HUR vs THU Dream11 team, HUR vs THU Dream11, HUR vs THU Dream11 Team, Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder Fantasy team

HUR vs THU Dream11 Prediction Today Match, Dream11 Team Today, Fantasy Cricket Tips, Playing XI, Pitch Report, Injury Update- BBL 2023, Match 21

HUR vs THU Dream11 Prediction, BBL, Match 21: Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder, Bellerive Oval: Dream11, Dream11 Fantasy Tips, Dream11 Latest News, HUR vs THU, Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder, Hobart Hurricanes, Sydney Thunder, HUR vs THU, HUR vs THU Dream11, HUR vs THU Dream11 team, HUR vs THU Dream11, HUR vs THU Dream11 Team, Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder Fantasy team

Trending Now

Dream11 Prediction

You may like to read

Keeper – Cameron Bancroft, Mathew Wade (vc)

Batsmen – Alex Hales, Mac Wright, Caleb Jewell

All-rounders – Chris Jordon, Chris Green, Daniel Sams (c)

Bowlers – Nathan Ellis, Tanvir Sangha, Zaman Khan

Probable Playing XI

Hobart: Matthew Wade(wk), Caleb Jewell, Macalister Wright, Sam Hain, Corey Anderson, Tim David, Nikhil Chaudhary, Chris Jordan, Patrick Dooley, Nathan Ellis(c), Riley Meredith

Sydney Green: Alex Hales, Cameron Bancroft(wk), Tom Kohler-Cadmore, Oliver Davies, Alex Ross, Daniel Sams, Nathan McAndrew, Chris Green(c), Gurinder Sandhu, Liam Hatcher, Tanveer Sangha

Squads:

Sydney Thunder Squad: Cameron Bancroft(w), Alex Hales, Tom Kohler-Cadmore, Oliver Davies, Alex Ross, Daniel Sams, Chris Green(c), Nathan McAndrew, Gurinder Sandhu, Liam Hatcher, Tanveer Sangha, Matthew Gilkes, William Salzmann, Jason Sangha

Hobart Hurricanes Squad: Matthew Wade(w), Caleb Jewell, Macalister Wright, Sam Hain, Corey Anderson, Tim David, Nikhil Chaudhary, Chris Jordan, Patrick Dooley, Nathan Ellis(c), Riley Meredith, Iain Carlisle, Liam Guthrie, Peter Hatzoglou, Ben McDermott, Mitchell Owen, Sam Heazlett, Billy Stanlake

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Cricket News on India.com.