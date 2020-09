Dream11 Team Prediction

Iceland: W W W D W

England: W W W L W

Kick-Off Time: The UEFA Nations League match between Iceland vs England will start at 9.30 PM IST – September 7 in India.

Venue: Laugardalsvöllur, Reykjavik

My Dream11 Team

Hannes, Gomez, Trent, Walker, Arnason, Sigurdsson, Arnor, Sancho, Foden, Sterling, Kane

Starting 11:

Iceland: Hannes Halldorsson, Hordur Magnusson, Birkir Bjarnason, Emil Hallfredsson, Arnor Sigurdsson, Kolbeinn Sigthorsson, Kari Arnason, Ari Skulason, Arnor Traustason, Samuel Fridjonsson, Jon Dadi Bodvarsson

England: Jordan Pickford, Trent Alexander-Arnold, Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Joseph Gomez, Kyle Walker, Phil Foden, Kieran Trippier, Michael Keane, Ainsley Maitland Niles

SQUADS

Iceland (ICE): Hannes Halldorsson, Ogmundur Kristinsson, Runar Alex Runarsson, Patrik Gunnarsson, Hordur Magnusson, Kari Arnason, Alfons Sampsted, Hjortur Hermannsson, Ari Skulason, Sverrir Ingi Ingason, Jon Fjoluson, Holmar Eyjolfsson, Birkir Bjarnason, Emil Hallfredsson, Arnor Traustason, Andri Fannar Baldursson, Samuel Fridjonsson, Arnor Sigurdsson, Jon Dagur Thorsteinsson, Mikael Anderson, Holmbert Fridjonsson, Victor Palsson, Kolbeinn Sigthorsson, Jon Dadi Bodvarsson, Albert Gudmundsson

England (ENG): Dean Henderson, Nick Pope, Jordan Pickford, Kieran Trippier, Tyrone Mings, Joseph Gomez, Trent Alexander-Arnold, Michael Keane, Kyle Walker, Conor Coady, Ainsley Maitland Niles, Phil Foden, James Ward-Prowse, Eric Dier, Mason Mount, Kalvin Phillips, Jack Grealish, Declan Rice, Jadon Sancho, Tammy Abraham, Harry Kane, Raheem Sterling, Danny Ings, Mason Greenwood

