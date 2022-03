ICL vs TCC Dream11 Tips And Prediction Assam Premier Club T20 Championship

TOSS: The Assam Premier Club – T20 match toss between India Club vs Tengapara C.C will take place at 12:30 PM IST – March 17.

Time: 1:00 PM IST.

Venue: Amingaon Cricket Ground.

ICL vs TCC Dream11 Team

Md Mansoor Ali, Pradip Sarkar, Subhankar Ghosh, Sujit Nandi, Parvej Musaraf , Raja Mallick(C), Sayan Banerjee, Rudrajeet Deka(VC), Subham Das, Subhajit Paul, Prem Chouhan

ICL vs TCC Probable Playing XIs

India Club: Amar Kalita, Rudrajeet Deka, Parvej Musaraf, Arman Khan, Parikshit Banik, Raihan Jomeel Mazumder, Pradip Sarkar, Prashant Kumar, Shekhar Jyoti Barman, Subhajit Paul, Samik Das.

Tengapara C.C: Arnab Nath Sarkar, Md Mansoor Ali, Subham Das, Raja Mallick, Rohit Sen, Subhankar Ghosh, Prem Chouhan, Samrat Biswas, Sujit Nandi, Sayan Banerjee, Uttam Basfor.