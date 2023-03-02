Indo-Bulgarian vs American University of Malta Dream11 Team Prediction, All You Need To Know

INB vs AUM Dream11 Team Prediction, European Cricket League T10 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain –Indo-Bulgarian vs American University of Malta ,Playing 11s For Today’s Match 2 at Cartama Oval, Cartama, 6:00 PM IST, March 2, Thursday
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TOSS: The European Cricket League T10 match toss between Indo-Bulgarian vs American University of Malta will take place at 5:30 PM IST.
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Time: March 2, Thurssday, 6:00 PM IST.
Venue: Cartama Oval, Cartama
INB vs AUM Dream11 Team Prediction
INB vs AUM Probable Playing XIs
Indo-Bulgarian: Chris Webster(C), Suraj Negi, Arjun Dhiman-l, Jamie Batten, P Mishra, Rohit Dhiman, Adrian Leslie Dunbar, Shafquat Khan, Hristo Lakov, Dimo Krasimirov Nikolov, Lavesh Sharma
American University Of Malta: Rocky Dianish, Mohit Panchal, Amandeep Ralhan, Gaurav Joshi(C), Abhishek Kuntala, Varun Prasath, Basil George, Zoheb Malek, Darshit Patankar, Tarak Shah, Jaspal Singh
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