Indo-Bulgarian vs American University of Malta Dream11 Team Prediction, All You Need To Know

Indo-Bulgarian vs American University of Malta Dream11 Team Prediction, European Cricket League T10 Fantasy Hints: Here is the European Cricket League T10 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and INB vs AUM Dream11 Team Prediction, INB vs AUM Fantasy Cricket Prediction, INB vs AUM Playing 11s European Cricket League T10, Fantasy Cricket Prediction Indo-Bulgarian vs American University of Malta, Fantasy Playing Tips – European Cricket League T10 2023. INB vs AUM Dream11 Team Prediction, European Cricket League T10 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain –Indo-Bulgarian vs American University of Malta, Playing 11s For Today’s Match 2 at Cartama Oval, Cartama at 6:00 PM IST 2 March, Thursday.

TOSS: The European Cricket League T10 match toss between Indo-Bulgarian vs American University of Malta will take place at 5:30 PM IST.

Time: March 2, Thurssday, 6:00 PM IST.

Venue: Cartama Oval, Cartama

Wicketkeepers: D Patankar, A Dunbar

Batters: V Prasath(VC), C Webstar, A Dhiman

Bowlers: P Mishra, J Patel, R Dhiman

All-Rounders: D Krasimirov, C Lakov, B George

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