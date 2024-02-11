IND vs AUS Dream11 Prediction, U19 World Cup 2024 Final: All You Need To Know

IND vs AUS Dream11 Prediction, U19 World Cup 2024 Final: Uday Saharan-led Indian team will lock horns against Australia for the grand finale of the ongoing Under-19 World Cup final which will be played at Sahara Park Willowmoore Cricket Stadium on Sunday. Australia will start as hot favorites as they had beaten India in the 2012 and 2018 finals of the Under-19 World Cup. IND vs AUS, India vs Australia, IND-U19 vs AUS-U19, Under-19 World Cup 2024 final, IND vs AUS Dream11, IND vs AUS Pics, IND vs AUS Latest News, Dream11 Fantasy Tips, Dream11 Latest News, IND-U19 vs AUS-U19, India vs Australia Dream11, India Dream11, Australia Dream11, IND-U19 vs AUS-U19, IND-U19 vs AUS-U19 Dream11, IND-U19 vs AUS-U19 Dream11 team, IND-U19 vs AUS-U19 Dream11, IND-U19 vs AUS-U19 Dream11 Team, India vs Australia Fantasy team.

Wicketkeepers: Aravelly Avanish(c)

Batters: Uday Sharan, Sachin Dhas, Harry Dixon

All-rounders: Musheer Khan(vc), Tom Straker

Bowlers: Saumy Pandey, Raj Limbani, Mahli Beardman, Callum Vidler, Raf Macmillan.

India Under-19s: Adarsh Singh, Arshin Kulkarni, Musheer Khan, U Saharan (C), Priyanshu Moliya, S Dhas, A Rao (wk), Abhishek Murugan, Raj Limbani, Naman Tiwari, Saumy Pande

Australia Under-19s: Harry Dixon, S Konstas, Hugh Weibgen (C), Harjas Singh, R Hicks (wk), O Peake, T Campbell, Raf MacMilllan, Tom Straker, Mahli Beardman, Callum Vidler

INDIA: Adarsh Singh, Arshin Kulkarni, Musheer Khan, Uday Saharan(c), Priyanshu Moliya, Sachin Dhas, Aravelly Avanish(w), Murugan Abhishek, Raj Limbani, Naman Tiwari, Saumy Pandey, Aaradhya Shukla, Ansh Gosai, Dhanush Gowda, Rudra Patel, Prem Devkar, Mohamed Amaan, Innesh Mahajan

AUSTRALIA: Harry Dixon, Sam Konstas, Hugh Weibgen(c), Harjas Singh, Ryan Hicks(w), Oliver Peake, Tom Campbell, Raf MacMillan, Tom Straker, Mahli Beardman, Callum Vidler, Lachlan Aitken, Charlie Anderson, Harkirat Bajwa, Corey Wasley, Aidan O Connor

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