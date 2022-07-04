Published: July 4, 2022 9:02 AM IST

IND-W vs SL-W Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

IND-W vs SL-W Dream11 Team Prediction, India Women’s Tour of Sri Lanka 2022, 2nd ODI Fantasy Hints IND-W vs SL-W Dream11 Team Prediction, India Women’s Tour of Sri Lanka 2022, 2nd ODI Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Sri Lanka Women vs India Women, Playing 11s For Today’s Match Pallekele Stadium 10 AM IST July 4, Monday.Also Read - IND-W vs SL-W Dream11 Team Prediction, India Women's Tour of Sri Lanka 2022, 3rd T20I Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Sri Lanka Women vs India Women, Playing 11s For Today’s Match RDI Stadium 2 PM IST June 27, Monday Here is the India Women’s Tour of Sri Lanka 2022 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and SL-W vs IND-W Dream11 Team Prediction, SL-W vs IND-W Fantasy Cricket Prediction, SL-W vs IND-W Playing 11s India Women’s Tour of Sri Lanka 2022, Fantasy Cricket Prediction Sri Lanka Women vs India Women, Fantasy Playing Tips – India Women’s Tour of Sri Lanka 2022. Also Read - SL-W vs IND-W Dream11 Team Prediction, India Women's Tour of Sri Lanka 2022, 2nd T20I Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Sri Lanka Women vs India Women, Playing 11s For Today’s Match RDI Stadium 2 PM IST June 25, Saturday TOSS – The India Women’s Tour of Sri Lanka 2022 2nd ODI toss between Sri Lanka Women and India Women will take place at 10 AM IST Time – June 27, 10.30 PM IST

Venue: Pallekele International Cricket Stadium SL-W vs IND-W My Dream 11 Team Anushka Sanjeewani, Yastika Bhatia, Nilakshi de Silva, Harleen Deol, Shafali Verma (Captain), Chamari Atapattu, Harmanpreet Kaur, Deepti Sharma (Vice-captain), Inoka Ranaweera, Rajeshwari Gayakwad, Renuka Singh SL-W vs IND-W Probable Playing XI Sri Lanka Women: Chamari Athapaththu (c), Hasini Perera, Harshitha Samarawickrama, Hansima Karunaratne, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani (wk), Oshadi Ranasinghe, Sugandika Kumari, Inoka Ranaweera, Achini Kulasuriya India Women: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Harleen Deol, Yastika Bhatia(wk), Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh, Deepti Sharma, Pooja Vastrakar, Renuka Singh, Rajeshwari Gayakwad, Meghna Singh

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.