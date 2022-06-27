Published: June 27, 2022 12:52 PM IST

SL-W vs IND-W Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

IND-W vs SL-W Dream11 Team Prediction, India Women’s Tour of Sri Lanka 2022 Fantasy Hints IND-W vs SL-W Dream11 Team Prediction, India Women’s Tour of Sri Lanka 2022, 3rd T20I Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Sri Lanka Women vs India Women, Playing 11s For Today’s Match RDI Stadium 2 PM IST June 27, MondayAlso Read - SL-W vs IND-W Dream11 Team Prediction, India Women's Tour of Sri Lanka 2022, 2nd T20I Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Sri Lanka Women vs India Women, Playing 11s For Today’s Match RDI Stadium 2 PM IST June 25, Saturday Here is the India Women’s Tour of Sri Lanka 2022 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and SL-W vs IND-W Dream11 Team Prediction, SL-W vs IND-W Fantasy Cricket Prediction, SL-W vs IND-W Playing 11s India Women’s Tour of Sri Lanka 2022, Fantasy Cricket Prediction Sri Lanka Women vs India Women, Fantasy Playing Tips – India Women’s Tour of Sri Lanka 2022. TOSS – The India Women’s Tour of Sri Lanka 2022 3rdT20I toss between Sri Lanka Women and India Women will take place at 1.30 PM IST Time – June 27, 2 PM IST

Venue: Rangiri Dambulla International Cricket Stadium SL-W vs IND-W My Dream 11 Team Smriti Mandhana, Shafali Verma, Chamari Athapaththu(VC), Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur(C), Kavisha Dilhari, Anushka Sanjeewani (wk), Pooja Vastrakar, Radha Verma, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani. SL-W vs IND-W Probable Playing XI India: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Sabbhineni Meghana, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Deepti Sharma, Pooja Vastrakar, Renuka Singh, Radha Yadav, Rajeshwari Gayakwad Sri Lanka: Chamari Athapaththu (c), Vishmi Gunaratne, Harshitha Madavi, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani (wk), Inoka Ranaweera, Ama Kanchana, Oshadi Ranasinghe, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani

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