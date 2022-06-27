IND-W vs SL-W Dream11 Team Prediction, India Women’s Tour of Sri Lanka 2022 Fantasy Hints
IND-W vs SL-W Dream11 Team Prediction, India Women’s Tour of Sri Lanka 2022, 3rd T20I Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Sri Lanka Women vs India Women, Playing 11s For Today’s Match RDI Stadium 2 PM IST June 27, MondayAlso Read - SL-W vs IND-W Dream11 Team Prediction, India Women's Tour of Sri Lanka 2022, 2nd T20I Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Sri Lanka Women vs India Women, Playing 11s For Today’s Match RDI Stadium 2 PM IST June 25, Saturday
Here is the India Women’s Tour of Sri Lanka 2022 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and SL-W vs IND-W Dream11 Team Prediction, SL-W vs IND-W Fantasy Cricket Prediction, SL-W vs IND-W Playing 11s India Women’s Tour of Sri Lanka 2022, Fantasy Cricket Prediction Sri Lanka Women vs India Women, Fantasy Playing Tips – India Women’s Tour of Sri Lanka 2022.
TOSS – The India Women’s Tour of Sri Lanka 2022 3rdT20I toss between Sri Lanka Women and India Women will take place at 1.30 PM IST
Time – June 27, 2 PM IST
Venue: Rangiri Dambulla International Cricket Stadium
SL-W vs IND-W My Dream 11 Team
Smriti Mandhana, Shafali Verma, Chamari Athapaththu(VC), Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur(C), Kavisha Dilhari, Anushka Sanjeewani (wk), Pooja Vastrakar, Radha Verma, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani.
SL-W vs IND-W Probable Playing XI
India: Smriti Mandhana, Shafali Verma, Sabbhineni Meghana, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (wk), Deepti Sharma, Pooja Vastrakar, Renuka Singh, Radha Yadav, Rajeshwari Gayakwad
Sri Lanka: Chamari Athapaththu (c), Vishmi Gunaratne, Harshitha Madavi, Kavisha Dilhari, Nilakshi de Silva, Anushka Sanjeewani (wk), Inoka Ranaweera, Ama Kanchana, Oshadi Ranasinghe, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodhani