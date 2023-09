Home

India At Asian Games 2023: Full September 29 Schedule, Live Streaming, Timings In IST

Following is India's schedule at the Asian Games 2023 on Friday, Sep 29. All timings in Indian Standard Time (IST).

Asian Games Schedule (credit: Twitter)

Hangzhou, China: The Indian contingent ended Day 4 of the Asian Games 2023 by bagging 11 more medals to take their medal tally to 25. There will be 9 medal events for India on Friday. The Indian contingent will have a busy day with many events across Tennis, Table Tennis, Athletics, Shooting, Squash, Basketball, etc.

Indian Contingent at the Asian Games, Wednesday, 29th September

Aquatics – Swimming

Nina Venkatesh – W 50m Butterfly (Heat 2) – 07:30 IST

Vritti Agarwal – W 800m Freestyle – Slow Division Heat 2 – 08:04 IST

Advait Page & Srihari Natraj – M 200m Backstroke – Heat 1 & 3 – 08:18 IST

Aryan Nehra – M 400m Freestyle – Heat 4 – 08:32 IST

Sunil Gowda & Sajan Prakash – M 200m Butterfly – Heat 2 & 3 – 09:00 IST

Women’s Team – 4 x 100m Medley Relay – Heat 1 – 09:13 IST

Nina Venkatesh – W 50m Butterfly – Final (If Qualified) – 17:00 IST

Vritti Agarwal – W 800m Freestyle – Final (If Qualified) – 17:12 IST

Advait Page & Srihari Natraj – M 200m Backstroke – Final (If Qualified) – 17:26 IST

Aryan Nehra – M 400m Freestyle – Final (If Qualified) – 17:43 IST

Sunil Gowda & Sajan Prakash – M 200m Butterfly – Final (If Qualified) – 18:10 IST

Women’s Team – 4 x 100m Medley Relay – Final (If Qualified) – 18:26 IST

Athletics

Sandeep Kumar & Vikas Singh – M 20 KM Race Walk – Final – 04:30 IST

Priyanka – W 20 KM Race Walk – Final – 04:40 IST

Aishwarya Mishra/Himanshi Malik – W 400m – Heat 1 & 3 – 16:30 IST

Tanya Chaudhary & Rachana Kumari – W Hammer Throw – Final – 16:40 IST

Muhammed Anas Yahiya/Muhammed Ajmal – M 400m – Heat 1 & 2 – 16:55 IST

Kiran Baliyan/Manpreet Kaur – W Shot Put – Final – 18:15 IST

Basketball

Men’s Team Vs China – 3X3 – Round Robin Pool C – 17:20 IST

Women’s Team Vs Mongolia – 5X5 – Preliminary Round – Group A – 17:30 IST

Badminton

Women’s Team Vs Thailand – Quarter Final – 06:30 AM

Men’s Team Vs Nepal – Quarter Final – 14:30 AM

Boxing

Parveen Vs Zichun Xu (CHN) – W 57 Kg – Round of 16 – 12:00 IST

Lakshya Chahar Vs Bekzhigit Uulu Omurbek (KGZ) – M 80 Kg – Round of 16 – 13:45 IST

Nikhat Zareen Vs Nassar H (JOR) – W 50 Kg – Quarter Final – 16:45 IST

Bridge

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare – Men Team Round Robin– Qualification Round 9-11 – 06:30 IST

Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar – Mixed Team – Qualification Round 9-11 – 06:30 IST

Asha Sharma, Puja Batra, Bharti Dey, Alka Kshirsagar, Kalpana Gurjar, Vidya Patel – Women Team Round Robin – Women Team Round Robin – Qualification Round 6-7 – 11:00 IST

Cycling – Track

David Beckham – Men’s Keirin – First Round – Heat 2 – 12:06 IST

Esow Alben – Men’s Keirin – First Round – Heat 3 – 12:12 IST

Esow Alben & David Beckham – Men’s Keirin – Semi Finals (If Qualified) – 15:39 IST

Niraj Kumar & Harshveer Singh – Men’s Maddison – Final – 16:15 IST

Esow Alben & David Beckham – Men’s Keirin – Final (If Qualified) – 17:24 IST

Chess

Men’s Team – Round 1 – 12:30 IST

Women’s Team – Round 1 – 12:30 IST

Esports

India Vs Kyrgyzstan – DOTA 2 – Group A – 11:30 IST

India Vs Philippines – DOTA 2 – Group A – 12:30 IST

Golf

P Sharath Urs, A Prashanth, A Ashok – Women’s Individual & Team – Round 2 – 04:30 IST

Anirban Lahiri, S.S.P Chawrasia, KH Joshi, S Sharma – Men’s Individual & Team – Round 2 – 04:30 IST

Handball

Women’s Team Vs China – Preliminary Round – Group B – 15:30 IST

Hockey

Women’s Team Vs Malaysia – Preliminary Women’s Pool A – 16:00 IST

Shooting

Divya T S, Esha Singh, Palak – W 10m Air Pistol – Individual & Team – Qualification & Final – 06:30 IST

Aishwary Pratap Sing Tomar, Swapnil Suresh Kusale, Akhil Sheoran – M 50m Rifle 3Ps – – Individual & Team – Qualification & Final – 06:30 IST

Divya T S, Esha Singh, Palak – W 10m Air Pistol – Individual – Final (If Qualified) – 09:00 IST

Aishwary Pratap Sing Tomar , Swapnil Suresh Kusale, Akhil Sheoran – M 50m Rifle 3Ps – Individual – Final (If Qualified) – 11:30 IST

Squash

Women’s Team Vs Hong Kong – Semi Final – 08:30 IST

Men’s Team Vs Malaysia – Semi Final – 16:00 IST

Table Tennis

Manika Batra Vs Sawettabut (Thailand) – Women’s Singles – Round 16 – 08:15 IST

Manush & Manav Vs Pang & Quek (Singapore) – Men’s Doubles – Round 16 – 09:00 IST

Sathiyan & Sharath Vs Fan & Wang (China) – Men’s Doubles – Round 16 – 09:35 IST

Sreeja Akula& Diya Chiatale Vs Miwa & Kihara (Japan) – Women’s Doubles – Round 16 – 13:30 IST

Ayhika & Sutirtha Vs Sawettabut & Aueawiriyayothin (Thailand) – Women’s Doubles – Round 16 – 14:05 IST

Sathiyan Vs Wang Chu Chin (China) – Men’s Singles – Round 16 – 14:40 IST

Sharath Kamal Vs Chunag Chin Yuan (Chinese Taipei) – Men’s Singles – Round 16 – 15:25 IST

Tennis

Ramkumar Ramanathan/Saketh Myneni Vs Jason Jung/Yu-hsiou Hsu (Chinese Taipei) – Final – Men’s Doubles – 07:30 IST

Rohan Bopanna & Rutuja Bhosale Vs Yu-hsiou Hsu & Hao-ching Chan (Chinese Taipei) – Semi Finals – Mixed Doubles – After 12:00 IST

All the matches will be live-streamed on the SonyLiv app and it will be telecasted on the Sony Sports network.

