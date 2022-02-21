New Delhi: Cricket Association for the Blind in India (CABI) has picked a 17-member squad for the upcoming triangular T20 Series, including Pakistan and Bangladesh, to be played in the UAE from March 12 to 19. The tri-series will have a total of six league games.Also Read - Bismah Maroof: Millions Will Tune In to Watch Pak-India Tie in Women's Cricket World Cup
The matches will be played at Skyline University College Campus in Sharjah. The Indian team will also undergo a 10-day coaching camp at Bengaluru from March 1. Also Read - Shaheen Afridi Hails Virat Kohli, Reveals Plan Against Ex-India Captain During T20 World Cup 2021
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B1 Category Kalpesh Nimbadkar (Gujarat), Venkateswara Rao (Andhra Pradesh), Sujith Munda (Jharkhand), Basappa Waddagol (Karnataka), Prem Kumar (Andhra Pradesh), Praveen Kumar Sharma(Haryana)
B2 Category: D Venkateswara Rao (Andhra Pradesh), A Maneesh(Kerala), Irfan Diwan(Delhi), Nakul Badanayaka (Odisha), Lokesha (Karnataka)
B3 Category: Deepak Malik (Haryana), Prakasha Jayaramaiah (Karnataka), Sunil Ramesh (Karnataka), Durga Rao (Andhra Pradesh), Chandan (Uttar Pradesh), Rambir (Haryana).