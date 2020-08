Dream11 Tips And Prediction

Inter Milan vs Bayer Leverkusen Dream11 Team Prediction UEFA Europa League 2019-20 – Football Tips For Today’s Match INT vs LEV at Dusseldorf Arena, Dusseldorf: In another classic UEFA Europa League quarterfinal on late Monday night, Inter Milan will take on Bayer Leverkusen at the Dusseldorf Arena – August 11 in India. The UEFA Europa League quarterfinal INT vs LEV match will kick-off at 12.30 AM IST. In the last round, Inter Milan defeated Getafe 2-0, whereas Bayer Leverkusen registered a 1-0 win over Rangers. Winning the first round of their clash against Rangers in unabated fashion, Leverkusen were allowed to sit back and control their foregone encounter against Rangers. It was a tie which saw the team largely unperturbed as they controlled proceedings to register a 1-0 win to maraud their way into this stage. The official broadcast of UEFA Europa League 2019-20 will be available on Sony Sports network. Whereas, the live online streaming of UEFA Europa League will be available on Sony Liv app. Also Read - MUN vs COP Dream11 Team Prediction UEFA Europa League 2019-20: Captain, Vice-captain And Football Tips, Predicted XIs For Today's Manchester United vs Copenhagen Football Match at Rhein Energie Stadion 12.30 AM IST August 11

Kick-Off Time: The UEFA Europa League 2019-20 quarterfinal match between Inter Milan and Bayer Leverkusen will start at 12.30 AM IST – August 11. Also Read - OSTN vs BRSC Dream11 Team Prediction Belgian Pro League 2020: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For KV Oostende vs Beerschot-Wilrijk Today's Football Match, Predicted XIs at Versluys Arena 10.30 PM IST August 10

Venue: Dusseldorf Arena, Dusseldorf. Also Read - URY vs DYM Dream11 Team Prediction Russian Premier League 2020: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today's FC Ural vs Dinamo Moscow Football Match, Predicted XIs at Central Stadium, Yekaterinburg 7.30 PM IST August 10

My Dream11 Team

Goalkeeper- Samir Handanovic

Defenders- Stefan De Vrij, Ashley Young, Diego Godin (C)

Midfielders- Christian Eriksen (VC), Antonio Candreva, Charles Aranguiz, Adrian Stanilewicz

Forwards- Romelu Lukaku, Kevin Volland, Kai Havertz

INT vs LEV Probable XIs

Internazionale: Samir Handanovic, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen, Ashley Young, Antonio Candreva, Lautaro Martínez, Romelu Lukaku.

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky, Sven Bender, Aleksandar Dragovic, Jonathan Tah, Julian Baumgartlinger, Charles Aránguiz, Daley Sinkgraven, Nadiem Amiri, Kai Havertz, Leon Bailey, Florian Wirtz.

INT vs LEV SQUADS

Inter Milan (INT): Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso Berni, Ashley Young, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Danilo D’Ambrosio, Diego Godin, Milan Skriniar, Kwadwo Asamoah, Lorenzo Pirola, Andrea Ranocchia, Antonio Candreva, Christian Eriksen, Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Victor Moses, Nicolo Barella, Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Borja Valero, Lucien Agoume, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Lautaro Martinez, Sebestiano Esposito.

Bayer Leverkusen (LEV): Niklas Lomb, Ramazan Ozcan, Lukas Hradecky, Sven Bender, Lars Bender, Mitchell Weiser, Wendell, Aleksandar Dragovic, Jonathan Tah, Daley Sinkgraven, Edmond Tapsoba, Charles Aranguiz, Karim Bellarabi, Julian Baumgartlinger, Leon Bailey, Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Moussa Diaby, Exequiel Palacios, Adrian Stanilewicz, Florian Wirtz, Kevin Volland, Lucas Alario, Kai Havertz, Paulinho-Filho.

Check Dream11 Prediction/ INT Dream11 Team/ LEV Dream11 Team/ Inter Milan Dream11 Team/ Bayer Leverkusen Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.