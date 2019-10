INW-A vs BDW-A Dream11 Tips and Predictions

Here is today’s Dream11pick for INW-A vs BDW-A

My Dream11 Team

Nigar Sultana Joty, Fargana Hoque Pinky, Tejal Hasabnis, Yastika Bhatia. Sushree Dibyadarshini, Rumana Ahmed (VICE CAPTAIN), Devika Vaidya (CAPTAIN), Ritu Moni. TP Kanwar, Khadija-tul Kubra, Kshama Singh

The match starts at 9:00 AM IST

INW-A vs BDW-A Predicted 11

Bangladesh A Women: Sharmin Akter Supta, Nigar Sultana Joty (WK), Fargana Hoque Pinky, Rumana Ahmed, Sanjida Islam, Shaila Sharmin (C), Murshida Khatun, Ritu Moni, Fahima Khatun, Nahida Akter, Khadija-tul Kubra

India A Women: Tejal Hasabnis, Devika Vaidya (C), Nuzhat Parveen, R Kalpana, Yastika Bhatia, Sushree Dibyadarshini, S Meghana, Tanushree Sarkar, TP Kanwar, Minnu Mani, Kshama Singh.

SQUADS:

Bangladesh A Women: Sharmin Akter Supta, Nigar Sultana Joty (WK), Fargana Hoque Pinky, Rumana Ahmed, Sanjida Islam, Shaila Sharmin (C), Murshida Khatun, Ritu Moni, Fahima Khatun, Nahida Akter, Khadija-tul Kubra, Suraya Azmim, Puja Chakrabortty, Sobhana Mostary, Nuzhat Tumpa

India A Women: Tejal Hasabnis, Devika Vaidya (C), Nuzhat Parveen, R Kalpana, Yastika Bhatia, Sushree Dibyadarshini, S Meghana, Tanushree Sarkar, TP Kanwar, Minnu Mani, Kshama Singh, Rashi Kanojia, Anjali Sarwani, Manali Dakshini, Simarn Dil Bahadur.

