INZ vs HTV Israel Basketball League: SP And Fantasy Basketball Tips For Today’s Ironi Nes Ziona vs Hapoel Tel-Aviv Match at 10:00 PM IST July 1 Wednesday:

Ironi Nes Ziona vs Hapoel Tel-Aviv Dream11 Team Tips and Prediction

Dream11

Point Guard: Rayvonte Rice, Yam Madar

Shooting Guard: Raviv Limonad, Sek Henry

Small Forward: Lior Carreira

Power Forward: Jean-Pierre Tokoto, Karam Mashour

Centre: Cameron Oliver

Starting Five

Ironi Nes Ziona: Rayvonte Rice (PG), Raviv Limonad (SG), Tamir Saban (SF), Jean-Pierre Tokoto (PF), Cameron Oliver (C)

Hapoel Tel-Aviv: Yam Madar (PG), Jordan Davis (SG), Jordan Hamilton (SF), Tomer Ginat (PF), Talib Zanna (C)

INZ vs HTV Squads

Ironi Nes Ziona (INZ): Ido Shabat, Lindell Wigginton, Rayvonte Rice, Tomer Abramovitch, Alon Druker, Eidan Alber, Raviv Limonad, Golan Gutt, Lior Carreira, Tamir Saban, Jean-Pierre Tokoto, Ofir Goldsztejn, Tal Michael Dunne, Cameron Oliver, Raviv Pitshon

Hapoel Tel-Aviv (HTV): Yam Madar, Joaquin Szuchman, Omer Ben David, Shahar Lazar, Sek Henry, Jordan Davis, Lotan Amsalem, Danel Kozahinof, Jordan Hamilton, Raz Adam, Omer Harel, Tomer Ginat, Gal Shterenberg, Karam Mashour, Talib Zanna, Daniel Koperberg

