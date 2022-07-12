Published: July 12, 2022 12:52 PM IST

IRE vs NZ Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

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Venue: Malahide Cricket Club. IRE vs NZ Dream11 Team Lorcan Tucker, Martin Guptill, Glenn Phillips, Harry Tector, Michael Bracewell, Andy McBrine, Curtis Campher , Ish Sodhi, Mark Adair(VC), Lockie Ferguson, Blair Tickner(C) IRE vs NZ Probable Playing XI Ireland: Andrew Balbirnie (c), Paul Stirling, Andy McBrine, Harry Tector, George Dockrell, Lorcan Tucker (wk), Mark Adair, Simi Singh, Curtis Campher, Craig Young, Joshua Little New Zealand: Martin Guptill, Finn Allen, Will Young, Tom Latham (c & wk), Glenn Phillips, Henry Nicholls, Matt Henry, Michael Bracewell, Ish Sodhi, Blair Tickner, Lockie Ferguson

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