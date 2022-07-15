Updated: July 15, 2022 3:08 PM IST

IRE vs NZ Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

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Venue: The Village. IRE vs NZ Dream11 Team Finn Allen, Andy Balbirnie, Micheal Bracewell, George Dockrell(C), Tom Latham(VC), Martin Guptill, Harry Tector, Curtis Campher, Matt Henry, Mark Adair, Jack Duffy IRE vs NZ Probable Playing XI Ireland: Andy McBrine, Harry Tector, Andrew Balbirnie (c), Paul Stirling, George Dockrell, Lorcan Tucker (wk), Mark Adair, Simi Singh, Curtis Campher, Craig Young, Joshua Little New Zealand: Tom Latham (c & wk), Glenn Phillips, Henry Nicholls, Matt Henry, Martin Guptill, Finn Allen, Will Young, Michael Bracewell, Ish Sodhi, Blair Tickner, Lockie Ferguson

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