Ireland vs Namibia Dream11 Team Prediction ICC Men’s T20 World Cup Third Place Play-off: Captain And Vice Captain, Fantasy Cricket Tips PNG vs NAM Semis 2 Match at Dubai International Stadium, Dubai 3:40 PM IST: Ireland and Namibia, who have already punched their tickets for the next year’s ICC Men’s T20 World Cup, will square off for one last time today to decide who finishes third at the ongoing qualifying tournament.

Time: 3:40 PM IST.

Venue: Dubai International Cricket Stadium, Dubai

IRE vs NAM My Dream11 Team

Paul Stirling (captain), JJ Smit (vice-captain), JP Kotze, Andy Balbirnie, Gerhard Erasmus, Stephan Baard, Gareth Delany, Christi Viljoen, Mark Adair, Craig Young, Bernard Scholtz

Probable Playing XIs

Ireland: Paul Stirling, Kevin O’Brien, Andrew Balbirnie, Gareth Delany, Lorcan Tucker, Gary Wilson (captain and wk), Craig Young, George Dockrell, Shane Getkate, Mark Adair and Barry McCarthy

Namibia: Stephan Baard, Niko Davin, JP Kotze, Craig Williams, Gerhard Erasmus (captain), JJ Smit, Jan Frylinck, Zane Green (wk), Christi Viljoen, Bernard Scholtz, Ben Shikongo.

SQUADS

Ireland: Paul Stirling, Kevin O Brien, Andrew Balbirnie, Gareth Delany, Harry Tector, Gary Wilson (wk/captain), Mark Adair, Stuart Thompson, George Dockrell, Craig Young, Boyd Rankin, Simi Singh, Lorcan Tucker, Shane Getkate, Barry McCarthy

Namibia: Stephan Baard, Niko Davin, JP Kotze, Craig Williams, Gerhard Erasmus (captain), JJ Smit, Jan Frylinck, Zane Green (wk), Christi Viljoen, Bernard Scholtz, Ben Shikongo, Pikky Ya France, Zhivago Groenewald, Tangeni Lungameni, Karl Birkenstock.

