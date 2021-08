ITT vs SMP Dream11 Prediction TNPL T20

Idream Tiruppur Tamizhans vs Siechem Madurai Panthers Dream11 Team Prediction TNPL T20 – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today's ITT vs SMP at MA Chidambaram Stadium, Bangalore. In the match of TNPL T20, Idream Tiruppur Tamizhans will take on Siechem Madurai Panthers at the MA Chidambaram Stadium, Bangalore, on Monday. The TNPL T20 ITT vs SMP match will start at 07:30 PM IST – August 2. The excitement of the T20 cricket continues with TNPL T20. Here is the Tamil Nadu Premier League Dream11 Team Prediction – T20 Dream11 Guru Tips and ITT vs SMP Dream11 Team Prediction, ITT vs SMP Fantasy Cricket Prediction T20 game, ITT vs SMP Probable XIs Tamil Nadu Premier League, Fantasy Cricket Prediction – Idream Tiruppur Tamizhans vs Siechem Madurai Panthers, Fantasy Playing Tips – Tamil Nadu Premier League.

TOSS: The TNPL T20 toss between Tiruppur Tamizhans and Siechem Madurai Panthers will take place at 07:00 PM IST.

Time: 07:30 PM IST

Venue: MA Chidambaram Stadium, Bangalore.

ITT vs SMP My Dream11 Team

Wicketkeeper – Arun Karthik

Batsmen – B Anirudh Sita Ram, S Dinesh, S Siddharth (VC), NS Chaturved

All-rounders – M Mohammed, Jagatheesan Kousik (C), Ravi Rajkumar

Bowlers – Aswin Crist, Maan Bafna, Ramalingan Rohit

ITT vs SMP Probable Playing XIs

Idream Tiruppur Tamizhans: M Mohammed©, Aswin Crist, Ravi Rajkumar, Maan Bafna, S Mohan Prasath, A Karippuswamy, S Dinesh, P Francis Rokins, S Siddharth, Tushar Raheja(wk), Rooban Raj M

Siechem Madurai Panthers: Arun Karthik, Praveen Kumar P(wk), B Anirudh Sita Ram, N Sarangarajan Chaturved©, J Kousik, P Sughendhiran, R Mithun, L Kiran Akash, Gowtham V, Ragupathy Silambarasan, Aushik Srinivas

ITT vs SMP Squads

Idream Tiruppur Tamizhans: M Mohammed©, Aswin Crist, Ravi Rajkumar, Maan Bafna, S Mohan Prasath, A Karippuswamy, S Dinesh, P Francis Rokins, S Siddharth, Tushar Raheja(wk), Rooban Raj M, Aswin Balaji, Mohammed Ashik, Affan Khader

Siechem Madurai Panthers: Arun Karthik, Praveen Kumar P(wk), B Anirudh Sita Ram, N Sarangarajan Chaturved©, J Kousik, P Sughendhiran, R Mithun, L Kiran Akash, Gowtham V, Ragupathy Silambarasan, Aushik Srinivas, B Rocky, P Sugendhiran, V Aditya

